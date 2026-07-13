Сейчас артистка живет в Испании вместе с младшим сыном. Федор серьезно занимается теннисом — он тренируется в академии Рафаэля Надаля. Ранее Миронова рассказывала, что мальчик недавно выиграл турнир. Эта победа дала ему новый заряд мотивации. По словам знаменитости, она готова поддерживать ребенка и делать все возможное, лишь бы он был счастлив.