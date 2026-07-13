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53-летняя Мария Миронова снялась в розовом бикини на Майорке

Актриса показала фото в купальнике
Мария Миронова
Мария Миронова

Мария Миронова показала подписчикам кадры с отдыха на Майорке. Звезда выложила фото в розовом бикини, сделанные прямо у бассейна.

Мария Миронова / фото: соцсети
Мария Миронова / фото: соцсети

Сейчас артистка живет в Испании вместе с младшим сыном. Федор серьезно занимается теннисом — он тренируется в академии Рафаэля Надаля. Ранее Миронова рассказывала, что мальчик недавно выиграл турнир. Эта победа дала ему новый заряд мотивации. По словам знаменитости, она готова поддерживать ребенка и делать все возможное, лишь бы он был счастлив.

Ранее Мария Миронова подала встречный иск к экс-супругу, с которым судится из-за сына.