56-летняя звезда вышла в свет в полупрозрачной блузке с оборками и объемными рукавами. Разноцветный верх она дополнила бежевыми короткими шортами и прозрачными босоножками на каблуках. Образ завершили ободок, солнцезащитные очки, серьги и ожерелье. Волосы артистка убрала в пучок, а макияж сделала акцент на естественность. На других кадрах Лопес позирует в облегающей майке с декольте и льняных брюках, демонстрируя подтянутую фигуру.