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Дженнифер Лопес вышла в свет в полупрозрачной блузке на Неделе моды в Париже

Актриса вышла на публику в откровенном наряде
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

Певица и актриса Дженнифер Лопес снова привлекла внимание публики, появившись на Неделе высокой моды в Париже. Снимки знаменитости опубликовало издание Daily Mail.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

56-летняя звезда вышла в свет в полупрозрачной блузке с оборками и объемными рукавами. Разноцветный верх она дополнила бежевыми короткими шортами и прозрачными босоножками на каблуках. Образ завершили ободок, солнцезащитные очки, серьги и ожерелье. Волосы артистка убрала в пучок, а макияж сделала акцент на естественность. На других кадрах Лопес позирует в облегающей майке с декольте и льняных брюках, демонстрируя подтянутую фигуру.

Ранее Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье и накидке с перьями.