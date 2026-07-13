«Я пошла и запихнула ее в почтовый ящик. “Пожалуйста, верните нам наши мячи”, — написали мы на записке и привязали ее к крысе», — вспомнила артистка. Реакция родителей была жесткой. Как заявила звезда, после этого инцидента им строго-настрого запретили играть в крикет.