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91-летняя Джуди Денч вспомнила, как подкинула крысу в почтовый ящик соседке

Актриса рассказала забавную историю из детства
Джуди Денч
Джуди ДенчИсточник: Legion-Media.ru

Британская актриса Джуди Денч рассказала историю из своего детства, которая больше похожа на сюжет черной комедии. Как пишет издание De Telegraaf, в юные годы она подбросила соседке в почтовый ящик дохлую крысу.

«Это ужасная история. Мальчики, мои два старших брата, играли в крикет в саду. Они всегда забрасывали мячи на другие участки. Была одна женщина, мисс Лэйзенби, и она никогда не возвращала мячи нам», — начала звезда.

По словам артистки, ситуация накалилась до предела. Однажды братья нашли в сарае мертвую крысу, аккуратно завернули ее и отправили Джуди с деликатной миссией — отнести находку соседке. Денч не стала спорить и выполнила просьбу.

«Я пошла и запихнула ее в почтовый ящик. “Пожалуйста, верните нам наши мячи”, — написали мы на записке и привязали ее к крысе», — вспомнила артистка. Реакция родителей была жесткой. Как заявила звезда, после этого инцидента им строго-настрого запретили играть в крикет.

Ранее Джуди Денч рассказала о резком ухудшении памяти.