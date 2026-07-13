Британская актриса Джуди Денч рассказала историю из своего детства, которая больше похожа на сюжет черной комедии. Как пишет издание De Telegraaf, в юные годы она подбросила соседке в почтовый ящик дохлую крысу.
«Это ужасная история. Мальчики, мои два старших брата, играли в крикет в саду. Они всегда забрасывали мячи на другие участки. Была одна женщина, мисс Лэйзенби, и она никогда не возвращала мячи нам», — начала звезда.
По словам артистки, ситуация накалилась до предела. Однажды братья нашли в сарае мертвую крысу, аккуратно завернули ее и отправили Джуди с деликатной миссией — отнести находку соседке. Денч не стала спорить и выполнила просьбу.
«Я пошла и запихнула ее в почтовый ящик. “Пожалуйста, верните нам наши мячи”, — написали мы на записке и привязали ее к крысе», — вспомнила артистка. Реакция родителей была жесткой. Как заявила звезда, после этого инцидента им строго-настрого запретили играть в крикет.
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