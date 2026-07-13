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Умерла сыгравшая в «Сорвиголове» актриса Вай Чин Хо

Ей было 82 года
Вай Чин Хо
Вай Чин ХоИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Актриса Вай Чин Хо, известная по роли Мадам Гао в сериале Marvel «Сорвиголова», умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщает американская газета Variety.

По информации издания, актриса умерла от инсульта 10 июля. Вай Чин Хо родилась в Гонконге в 1943 году.

На счету Вай Чин Хо десятки ролей в кино и на телевидении, включая сериалы Marvel «Сорвиголова» (Daredevil, 2015−2018), «Железный кулак» (Iron Fist, 2017−2018) и «Защитники» (The Defenders, 2017). Хо также озвучила бабушку Ву в мультфильме Pixar «Я краснею» (Turning Red, 2022) и сыграла роль в комедийном сериале «Аквафина — Нора из Куинса» (Awkwafina Is Nora from Queens, 202−2023).