Умерла сыгравшая в «Сорвиголове» актриса Вай Чин Хо

На счету Вай Чин Хо десятки ролей в кино и на телевидении, включая сериалы Marvel «Сорвиголова» (Daredevil, 2015−2018), «Железный кулак» (Iron Fist, 2017−2018) и «Защитники» (The Defenders, 2017). Хо также озвучила бабушку Ву в мультфильме Pixar «Я краснею» (Turning Red, 2022) и сыграла роль в комедийном сериале «Аквафина — Нора из Куинса» (Awkwafina Is Nora from Queens, 202−2023).