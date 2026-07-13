Толкалина поразила откровенностью в интервью Лауре Джугелии. Актриса не назвала имени обидчика, но подчеркнула его влияние. Она призналась, что до сих пор не может забыть этот эпизод. Именно он подорвал ее доверие к мужчинам. По словам звезды, это очень страшная история, и она связана с человеком из известного режиссерского клана.