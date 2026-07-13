Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Любовь Толкалина рассказала о пережитом в юности насилии

Актриса призналась в пережитом сексуализированном насилии в юности
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Любовь Толкалина
Любовь ТолкалинаИсточник: Legion-Media.ru

Любовь Толкалина сделала неожиданное и тяжелое признание. На это обратил внимание Life.ru.

В юности ее изнасиловал преподаватель актерского мастерства. Этот человек происходил из известной режиссерской семьи. Тот случай стал для нее первым сексуальным опытом. Долгое время она молчала, боясь говорить из-за огромных связей насильника.

Толкалина поразила откровенностью в интервью Лауре Джугелии. Актриса не назвала имени обидчика, но подчеркнула его влияние. Она призналась, что до сих пор не может забыть этот эпизод. Именно он подорвал ее доверие к мужчинам. По словам звезды, это очень страшная история, и она связана с человеком из известного режиссерского клана.

«Я не оправилась от этого до сих пор и всегда чувствую подвох в отношениях с мужчинами. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем», — призналась она.

Ранее актриса Любовь Аксенова рассказала, что в 17 лет пережила сексуальное домогательство. Долгое время она молчала, стыдилась и впала в депрессию. Позже она поделилась с братом, затем с родителями. Их поддержка помогла ей вернуться к жизни.