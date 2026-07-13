Любовь Толкалина сделала неожиданное и тяжелое признание. На это обратил внимание Life.ru.
В юности ее изнасиловал преподаватель актерского мастерства. Этот человек происходил из известной режиссерской семьи. Тот случай стал для нее первым сексуальным опытом. Долгое время она молчала, боясь говорить из-за огромных связей насильника.
Толкалина поразила откровенностью в интервью Лауре Джугелии. Актриса не назвала имени обидчика, но подчеркнула его влияние. Она призналась, что до сих пор не может забыть этот эпизод. Именно он подорвал ее доверие к мужчинам. По словам звезды, это очень страшная история, и она связана с человеком из известного режиссерского клана.
«Я не оправилась от этого до сих пор и всегда чувствую подвох в отношениях с мужчинами. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем», — призналась она.
Ранее актриса Любовь Аксенова рассказала, что в 17 лет пережила сексуальное домогательство. Долгое время она молчала, стыдилась и впала в депрессию. Позже она поделилась с братом, затем с родителями. Их поддержка помогла ей вернуться к жизни.