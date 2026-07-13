Анастасия Уколова откровенно рассказала о тяжелом разводе: «Грущу, что не сложилось»

«Просто не могли решиться на такой шаг, так как была большая любовь, наверное, самая большая на данный момент в моей жизни. Конечно, с этим трудно расстаться. Разрушается твоя иллюзия на возможность иметь полноценную семью. И ты переживаешь за ребенка, как же он будет жить без папы? Но это было уже необходимое решение, хотя я до сих пор не уверена в его правильности. Я и сейчас грущу о том, что не сложилось», — поделилась актриса.