Анастасия Уколова откровенно рассказала о тяжелом разводе: «Грущу, что не сложилось»

Анастасия Уколова, 32‑летняя звезда сериала «Комбинация», в беседе с WomanHit поделилась переживаниями после второго развода — он дался ей особенно тяжело. По словам актрисы, расставание с Юрием Горовым оказалось крайне непростым. При этом, несмотря на разрыв, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать сына Егора.
Анастасия рассказала, что они вместе с Юрием понимали, что рано или поздно придут к этому шагу. Супруги старались не ранить друг друга, избегали конфликтов и не хотели ограничивать свою свободу. Долгое время они откладывали развод, поскольку, по словам Уколовой, их связывали сильные чувства.
«Просто не могли решиться на такой шаг, так как была большая любовь, наверное, самая большая на данный момент в моей жизни. Конечно, с этим трудно расстаться. Разрушается твоя иллюзия на возможность иметь полноценную семью. И ты переживаешь за ребенка, как же он будет жить без папы? Но это было уже необходимое решение, хотя я до сих пор не уверена в его правильности. Я и сейчас грущу о том, что не сложилось», — поделилась актриса.
Звезде непросто было привыкать к статусу одинокой женщины: при всей своей внутренней стойкости она ощущала потребность в надёжной поддержке. Сейчас в ее жизни появился новый мужчина, но имя избранника актриса пока не раскрывает.
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