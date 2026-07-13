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Анастасия Уколова откровенно рассказала о тяжелом разводе: «Грущу, что не сложилось»

Бывшие супруги продолжают вместе воспитывать сына Егора
Анастасия Уколова
Анастасия Уколова

Анастасия Уколова, 32‑летняя звезда сериала «Комбинация», в беседе с WomanHit поделилась переживаниями после второго развода — он дался ей особенно тяжело. По словам актрисы, расставание с Юрием Горовым оказалось крайне непростым. При этом, несмотря на разрыв, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать сына Егора.

Анастасия рассказала, что они вместе с Юрием понимали, что рано или поздно придут к этому шагу. Супруги старались не ранить друг друга, избегали конфликтов и не хотели ограничивать свою свободу. Долгое время они откладывали развод, поскольку, по словам Уколовой, их связывали сильные чувства.

Анастасия Уколова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Анастасия Уколова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

«Просто не могли решиться на такой шаг, так как была большая любовь, наверное, самая большая на данный момент в моей жизни. Конечно, с этим трудно расстаться. Разрушается твоя иллюзия на возможность иметь полноценную семью. И ты переживаешь за ребенка, как же он будет жить без папы? Но это было уже необходимое решение, хотя я до сих пор не уверена в его правильности. Я и сейчас грущу о том, что не сложилось», — поделилась актриса.

Звезде непросто было привыкать к статусу одинокой женщины: при всей своей внутренней стойкости она ощущала потребность в надёжной поддержке. Сейчас в ее жизни появился новый мужчина, но имя избранника актриса пока не раскрывает.

Ранее Анастасия Уколова рассказала о диагнозе трехлетнего сына.