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Как снимали фильм «Твое сердце будет разбито» (2026): 5 интересных фактов о создании подростковой драмы

Первая любовь, сложный выбор и борьба с собственными страхами — в центре подростковой драмы «Твое сердце будет разбито» (2026). Чтобы экранизировать книжную историю, съемочная группа проделала огромную работу. Рассказываем, как снимали это фильм
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Твое сердце будет разбито
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Режиссером фильма «Твое сердце будет разбито» (2026) стал Михаил Вайнберг. Главные роли в подростковой драме исполнили Вероника Журавлева и Даниэль Вегас.

Экранизация бестселлера Анны Джейн рассказывает историю школьников, чьи чувства проходят через серьезные испытания. В центре сюжета — Полина Туманова, которая после перехода в новую школу сталкивается с насмешками и травлей. Ее неожиданным защитником становится Барс — дерзкий одноклассник с непростым характером и неоднозначной репутацией. Герои заключают договор о фиктивных отношениях, но постепенно их игра превращается в настоящее чувство, которому предстоит пройти испытание школой, семьей и собственными переживаниями.

Особенности съемочного процесса

Съемки фильма «Твое сердце будет разбито» стали отдельной историей со своими интересными деталями. Создателям картины предстояло не только перенести на экран знакомый сюжет, но и передать атмосферу подростковых переживаний, школьных конфликтов и первых чувств. 

Сценарий писали несколько авторов

Над сценарием фильма «Твое сердце будет разбито» работала команда авторов: Мария Елисоветская, Ульяна Зверева, Евгения Назипова, Марианна Кадржанова и режиссер Михаил Вайнберг. Основой для истории стал одноименный роман Анны Джейн — первая часть дилогии «Хулиган и новенькая», вышедшая в 2022 году и получившая широкую популярность у читателей.

К сожалению, писательница не увидела экранизацию своего произведения: Анна Джейн ушла из жизни в 2023 году в возрасте 35 лет из-за острой сердечной недостаточности.

Режиссер выбирал актеров, опираясь на их внешние данные

Кадр со съемок фильма Твое сердце будет разбито
Кадр со съемок фильма «Твое сердце будет разбито»

При выборе актеров для фильма Михаил Вайнберг в первую очередь обращал внимание на внешние данные претендентов. По словам режиссера, ему было важно, чтобы историю о любви и переживаниях подростков на экране представляли привлекательные исполнители. Актерские данные тоже учитывались, но были вторичны. 

Главную роль Полины Тумановой получила Вероника Журавлева, известная зрителям по сериалу «Папины дочки. Новые». Ее героиня — скромная отличница, которая после переезда в новую школу сталкивается с травлей, но постепенно учится отстаивать себя и становиться сильнее.

Образ Барса воплотил Даниэль Вегас. Его персонаж кажется самоуверенным хулиганом с непростым характером, однако за этой внешней бравадой скрывается ранимый человек с тяжелым прошлым. По словам актера, именно эта внутренняя противоречивость героя сделала роль для него особенно интересной.

Также в фильме снялись Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Маргарита Дьяченкова и Антон Соломатин. Они сыграли друзей главных героев, членов их семей и одноклассников, которые влияют на развитие всей истории.

Фанаты могли принять участие в съемках картины

Кадр из фильма Твое сердце будет разбито
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Создатели фильма решили привлечь к работе над картиной поклонников истории. Для этого был организован открытый кастинг в социальной сети «ВКонтакте», куда желающие отправили более 5400 видеороликов. Победители получили возможность попасть на съемочную площадку и принять участие в проекте в качестве актеров массовых сцен.

Съемки проходили в Москве и Екатеринбурге

Кадр из фильма Твое сердце будет разбито
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Съемочная группа работала сразу в двух городах — Москве и Екатеринбурге. В столице снимали школьные эпизоды и динамичные сцены с автомобилями, в том числе гонки. Екатеринбург стал площадкой для городских и интерьерных сцен, а также кадров с видами на набережную. В фильме особое внимание уделили визуальной стороне: создатели стремились сделать каждый кадр стильным и эффектным, поэтому над картиной работала большая команда операторов, художников, гримеров и костюмеров.

Проекту помогали читатели романов Анны Джейн

Точный бюджет фильма «Твое сердце будет разбито» создатели не раскрывали. При этом, как рассказывал продюсер картины Георгий Шабанов, важную роль в создании проекта сыграли поклонники Анны Джейн. Читатели ее произведений не только следили за процессом производства, но и поддерживали фильм финансово, а также помогали распространять информацию о проекте в социальных сетях и на различных площадках.

Кадр из фильма Твое сердце будет разбито
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»