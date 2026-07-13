Режиссером фильма «Твое сердце будет разбито» (2026) стал Михаил Вайнберг. Главные роли в подростковой драме исполнили Вероника Журавлева и Даниэль Вегас.
Экранизация бестселлера Анны Джейн рассказывает историю школьников, чьи чувства проходят через серьезные испытания. В центре сюжета — Полина Туманова, которая после перехода в новую школу сталкивается с насмешками и травлей. Ее неожиданным защитником становится Барс — дерзкий одноклассник с непростым характером и неоднозначной репутацией. Герои заключают договор о фиктивных отношениях, но постепенно их игра превращается в настоящее чувство, которому предстоит пройти испытание школой, семьей и собственными переживаниями.
Особенности съемочного процесса
Съемки фильма «Твое сердце будет разбито» стали отдельной историей со своими интересными деталями. Создателям картины предстояло не только перенести на экран знакомый сюжет, но и передать атмосферу подростковых переживаний, школьных конфликтов и первых чувств.
Сценарий писали несколько авторов
Над сценарием фильма «Твое сердце будет разбито» работала команда авторов: Мария Елисоветская, Ульяна Зверева, Евгения Назипова, Марианна Кадржанова и режиссер Михаил Вайнберг. Основой для истории стал одноименный роман Анны Джейн — первая часть дилогии «Хулиган и новенькая», вышедшая в 2022 году и получившая широкую популярность у читателей.
К сожалению, писательница не увидела экранизацию своего произведения: Анна Джейн ушла из жизни в 2023 году в возрасте 35 лет из-за острой сердечной недостаточности.
Режиссер выбирал актеров, опираясь на их внешние данные
При выборе актеров для фильма Михаил Вайнберг в первую очередь обращал внимание на внешние данные претендентов. По словам режиссера, ему было важно, чтобы историю о любви и переживаниях подростков на экране представляли привлекательные исполнители. Актерские данные тоже учитывались, но были вторичны.
Главную роль Полины Тумановой получила Вероника Журавлева, известная зрителям по сериалу «Папины дочки. Новые». Ее героиня — скромная отличница, которая после переезда в новую школу сталкивается с травлей, но постепенно учится отстаивать себя и становиться сильнее.
Образ Барса воплотил Даниэль Вегас. Его персонаж кажется самоуверенным хулиганом с непростым характером, однако за этой внешней бравадой скрывается ранимый человек с тяжелым прошлым. По словам актера, именно эта внутренняя противоречивость героя сделала роль для него особенно интересной.
Также в фильме снялись Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Маргарита Дьяченкова и Антон Соломатин. Они сыграли друзей главных героев, членов их семей и одноклассников, которые влияют на развитие всей истории.
Фанаты могли принять участие в съемках картины
Создатели фильма решили привлечь к работе над картиной поклонников истории. Для этого был организован открытый кастинг в социальной сети «ВКонтакте», куда желающие отправили более 5400 видеороликов. Победители получили возможность попасть на съемочную площадку и принять участие в проекте в качестве актеров массовых сцен.
Съемки проходили в Москве и Екатеринбурге
Съемочная группа работала сразу в двух городах — Москве и Екатеринбурге. В столице снимали школьные эпизоды и динамичные сцены с автомобилями, в том числе гонки. Екатеринбург стал площадкой для городских и интерьерных сцен, а также кадров с видами на набережную. В фильме особое внимание уделили визуальной стороне: создатели стремились сделать каждый кадр стильным и эффектным, поэтому над картиной работала большая команда операторов, художников, гримеров и костюмеров.
Проекту помогали читатели романов Анны Джейн
Точный бюджет фильма «Твое сердце будет разбито» создатели не раскрывали. При этом, как рассказывал продюсер картины Георгий Шабанов, важную роль в создании проекта сыграли поклонники Анны Джейн. Читатели ее произведений не только следили за процессом производства, но и поддерживали фильм финансово, а также помогали распространять информацию о проекте в социальных сетях и на различных площадках.