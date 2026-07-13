Съемочная группа работала сразу в двух городах — Москве и Екатеринбурге. В столице снимали школьные эпизоды и динамичные сцены с автомобилями, в том числе гонки. Екатеринбург стал площадкой для городских и интерьерных сцен, а также кадров с видами на набережную. В фильме особое внимание уделили визуальной стороне: создатели стремились сделать каждый кадр стильным и эффектным, поэтому над картиной работала большая команда операторов, художников, гримеров и костюмеров.