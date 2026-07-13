Михаил Ефремов живет на съемной квартире вместе с актрисой Дарьей Белоусовой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.
После развода Ефремов оставил бывшей жене Софье Кругликовой и детям свою шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке. Ее стоимость оценивают в 200 млн рублей. Сам артист вместе с Белоусовой снимает двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра на Садовом кольце. Аренда обходится примерно в 250 тысяч рублей в месяц.
Белоусова заключила договор аренды на это жилье еще в конце 2024 года, задолго до того, как Ефремов вышел из колонии. Однако оплатить дорогую квартиру помог именно он.
Из недвижимости у Ефремова остались только двухкомнатная квартина на Никитском бульваре (она досталась ему в наследство от матери) и доля в четырехкомнатной квартире на Тверской. Трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте актер передал семье Громовых — именно они ухаживали за его дядей.
Об отношениях 42-летней Белоусовой и 62-летнего Ефремова заговорили в прошлом году. Актриса приезжала к нему в белгородскую колонию на длительные свидания. В спецблоке, оборудованном душем и кроватью, пара провела вместе трое суток. Они даже оставили парный автограф для одного из сокамерников Ефремова.
Ранее режиссер сериала с Михаилом Ефремовым отреагировал на новости о срыве съемок.