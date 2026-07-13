Из недвижимости у Ефремова остались только двухкомнатная квартина на Никитском бульваре (она досталась ему в наследство от матери) и доля в четырехкомнатной квартире на Тверской. Трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте актер передал семье Громовых — именно они ухаживали за его дядей.