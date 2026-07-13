Звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил умер на 79-м году жизни

Исполнитель роли Алана Гранта в фильмах «Парк Юрского периода», новозеландский актер Сэм Нил скончался на 79-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail, материал перевел aif.ru.
«Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет через несколько месяцев после того, как сообщил, что победил рак в ходе длительной борьбы с болезнью», — говорится в материале.
По данным издания, актера доставили в больницу Сиднея 13 июля. Это произошло после того, как он внезапно почувствовал себя плохо. Впоследствии родственники Сэма Нила сообщили о его смерти.
Сэм Нил начал сниматься в кино в 1970-х. В частности, он участвовал в лентах «Парк Юрского периода», «Омен 3», «Охота за “Красным октябрем”» и «Пианино». Трижды номинировался на премию «Золотой глобус».