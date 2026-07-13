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Звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил умер на 79-м году жизни

Актер скончался после того, как внезапно почувствовал себя плохо
Сэм Нил «Парк Юрского периода»
Сэм Нил «Парк Юрского периода»Источник: кадр из фильма «Парк Юрского периода»

Исполнитель роли Алана Гранта в фильмах «Парк Юрского периода», новозеландский актер Сэм Нил скончался на 79-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail, материал перевел aif.ru.

«Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет через несколько месяцев после того, как сообщил, что победил рак в ходе длительной борьбы с болезнью», — говорится в материале.

По данным издания, актера доставили в больницу Сиднея 13 июля. Это произошло после того, как он внезапно почувствовал себя плохо. Впоследствии родственники Сэма Нила сообщили о его смерти.

Сэм Нил начал сниматься в кино в 1970-х. В частности, он участвовал в лентах «Парк Юрского периода», «Омен 3», «Охота за “Красным октябрем”» и «Пианино». Трижды номинировался на премию «Золотой глобус».