Стала известна причина смерти актера Смирнова из «Мастера и Маргариты»

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Смирнов умер в своей квартире в возрасте 87 лет. О причине смерти рассказали в эксклюзивном комментарии aif.ru в окружении актера.
«Юрий Николаевич был бодрым, продолжал выходить на сцену, в новом сезоне планировались спектакли с его участием. Что точно случилось, пока неизвестно. Возраст был уже почтенным, были и болезни, которые подточили его здоровье. Его уход — невосполнимая потеря и для коллектива, и для зрителей», — отметил источник издания.
Юрий Смирнов служил в Театре на Таганке с 1963 года. За эти годы он создал десятки образов в постановках по классическим и современным пьесам, сыграл в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Живой» и многих других. Кроме того, Смирнов снялся в более чем 70 проектах, в том числе «Бумбараш», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Белые одежды», «Вечный зов», «На углу у Патриарших» и других.