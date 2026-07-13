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Стала известна причина смерти актера Смирнова из «Мастера и Маргариты»

Народный артист России Юрий Смирнов умер в своей квартире
Юрий Смирнов в сериале «Вечный зов»
Юрий Смирнов в сериале «Вечный зов»Источник: Legion-Media.ru

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Смирнов умер в своей квартире в возрасте 87 лет. О причине смерти рассказали в эксклюзивном комментарии aif.ru в окружении актера.

«Юрий Николаевич был бодрым, продолжал выходить на сцену, в новом сезоне планировались спектакли с его участием. Что точно случилось, пока неизвестно. Возраст был уже почтенным, были и болезни, которые подточили его здоровье. Его уход — невосполнимая потеря и для коллектива, и для зрителей», — отметил источник издания.

Юрий Смирнов служил в Театре на Таганке с 1963 года. За эти годы он создал десятки образов в постановках по классическим и современным пьесам, сыграл в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Живой» и многих других. Кроме того, Смирнов снялся в более чем 70 проектах, в том числе «Бумбараш», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Белые одежды», «Вечный зов», «На углу у Патриарших» и других.