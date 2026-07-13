Стала известна причина смерти актера Смирнова из «Мастера и Маргариты»

Юрий Смирнов служил в Театре на Таганке с 1963 года. За эти годы он создал десятки образов в постановках по классическим и современным пьесам, сыграл в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Живой» и многих других. Кроме того, Смирнов снялся в более чем 70 проектах, в том числе «Бумбараш», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Белые одежды», «Вечный зов», «На углу у Патриарших» и других.