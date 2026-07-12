Улетевшая в США Анастасия Задорожная рассказала, почему не стремится в Голливуд

40-летняя Анастасия Задорожная, звезда сериала «Простые истины», рассказала, как складывается ее жизнь в США. На вопрос, хочет ли она снова сниматься, актриса ответила честно: «Я ищу себя заново в индустрии. Другая страна, другой механизм, другой язык».
Она призналась, что адаптация в Голливуде оказалась непростой — здесь всё работает иначе, чем в России, и нужно заново выстраивать карьеру с нуля. При этом Задорожная подчеркнула, что этап «достигаторских гонок» в её жизни остался позади. Теперь она не гонится за количеством проектов, а хочет находить то, что действительно откликается.
Ныне всё внимание актрисы сосредоточено на семье и воспитании дочери.
Задорожная переехала в Штаты в 2019 году вместе с мужем, IT-специалистом Владимиром Макаровым. Спустя год они сыграли свадьбу, а в 2024-м у них родилась дочь Александра.
Актриса признавалась, что влюбилась в мужа с первого взгляда: «Глаза у него синие-синие, я таких не видела никогда». Сейчас семья живёт во Флориде.