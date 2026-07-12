Улетевшая в США Анастасия Задорожная рассказала, почему не стремится в Голливуд

Она призналась, что адаптация в Голливуде оказалась непростой — здесь всё работает иначе, чем в России, и нужно заново выстраивать карьеру с нуля. При этом Задорожная подчеркнула, что этап «достигаторских гонок» в её жизни остался позади. Теперь она не гонится за количеством проектов, а хочет находить то, что действительно откликается.