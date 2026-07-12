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Энн Хэтэуэй хочет, чтобы ее сын был похож на Тома Холланда

Актриса назвала актера «сыном мечты»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон на премьере «Одиссеи»
Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон на премьере «Одиссеи»Источник: Legion-Media.ru

Энн Хэтэуэй призналась, что мечтает о таком же воспитании для своих детей, какое она увидела у своего коллеги по фильму «Одиссея» Тома Холланда. Своими мыслями актриса поделилась в интервью CTV’s e-talk.

В новом фильме Кристофера Нолана Хэтэуэй и звезда «Человека-паука» исполнили роли матери и сына — Пенелопы и Телемаха. Общение с коллегой оставило у звезды самые теплые впечатления.

«Как мама в реальной жизни я очень надеюсь, что все мои дети вырастут такими же замечательными, как мой ребенок на экране. Том — это сын мечты», — рассказала она.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

На этом восхищение актрисы не закончилось. «Но еще мне просто очень нравится Том», — добавила Хэтэуэй. Она также отметила, что ей симпатичен и другой партнер по фильму — Мэтт Дэймон, который предстанет в образе Одиссея.

У Хэтэуэй двое сыновей, недавно актриса объявила о своей третьей беременности. 