Энн Хэтэуэй хочет, чтобы ее сын был похож на Тома Холланда

Энн Хэтэуэй призналась, что мечтает о таком же воспитании для своих детей, какое она увидела у своего коллеги по фильму «Одиссея» Тома Холланда. Своими мыслями актриса поделилась в интервью CTV’s e-talk.
В новом фильме Кристофера Нолана Хэтэуэй и звезда «Человека-паука» исполнили роли матери и сына — Пенелопы и Телемаха. Общение с коллегой оставило у звезды самые теплые впечатления.
«Как мама в реальной жизни я очень надеюсь, что все мои дети вырастут такими же замечательными, как мой ребенок на экране. Том — это сын мечты», — рассказала она.
На этом восхищение актрисы не закончилось. «Но еще мне просто очень нравится Том», — добавила Хэтэуэй. Она также отметила, что ей симпатичен и другой партнер по фильму — Мэтт Дэймон, который предстанет в образе Одиссея.
У Хэтэуэй двое сыновей, недавно актриса объявила о своей третьей беременности.