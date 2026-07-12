Ричард Гир едва не отказался от роли в культовом триллере

Ричард Гир был готов покинуть проект «Первобытный страх» (1996) еще до начала съемок впоследствии ставшего культовым триллера. Причина — долгие и безуспешные поиски актера на центральную роль. Эту историю актер рассказал в интервью для The Movie Podcast.
Как пояснил Гир, съемочная группа никак не могла найти подходящего исполнителя на роль Аарона Стэмплера, 19-летнего юноши, которого обвиняют в жестоком убийстве. Именно его персонаж Гира должен был защищать в суде на общественных началах.
Актер отметил, что сама роль была «невероятной», и все известные молодые артисты мечтали ее получить. Однако, по словам Гира, они хорошо справлялись только с демонстрацией безумной стороны юноши, но проваливали его «нормальную» часть. Ситуация зашла настолько далеко, что Гир был «готов уйти» из проекта. Все изменило одно прослушивание.
Именно тогда малоизвестный актер Эдвард Нортон сумел впечатлить и Гира, и всю команду. Позже его работа в этом фильме принесла Нортону «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».
Сюжет триллера «Первобытный страх» строится вокруг адвоката Мартина Вейла (Гир). Он берется защищать 19-летнего сироту Аарона Стамплера, которого обвиняют в жестоком убийстве архиепископа. В процессе разбирательства выясняется, что у парня диагностировано тяжелое расстройство множественной личности.