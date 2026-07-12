Ричард Гир едва не отказался от роли в культовом триллере

Актер отметил, что сама роль была «невероятной», и все известные молодые артисты мечтали ее получить. Однако, по словам Гира, они хорошо справлялись только с демонстрацией безумной стороны юноши, но проваливали его «нормальную» часть. Ситуация зашла настолько далеко, что Гир был «готов уйти» из проекта. Все изменило одно прослушивание.