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Ричард Гир едва не отказался от роли в культовом триллере

Актер рассказал, что его съемки в фильме «Первобытный страх» могли сорваться
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ричард Гир в фильме «Первобытный страх»
Ричард Гир в фильме «Первобытный страх»

Ричард Гир был готов покинуть проект «Первобытный страх» (1996) еще до начала съемок впоследствии ставшего культовым триллера. Причина — долгие и безуспешные поиски актера на центральную роль. Эту историю актер рассказал в интервью для The Movie Podcast.

Как пояснил Гир, съемочная группа никак не могла найти подходящего исполнителя на роль Аарона Стэмплера, 19-летнего юноши, которого обвиняют в жестоком убийстве. Именно его персонаж Гира должен был защищать в суде на общественных началах.

Актер отметил, что сама роль была «невероятной», и все известные молодые артисты мечтали ее получить. Однако, по словам Гира, они хорошо справлялись только с демонстрацией безумной стороны юноши, но проваливали его «нормальную» часть. Ситуация зашла настолько далеко, что Гир был «готов уйти» из проекта. Все изменило одно прослушивание.

Источник: Legion-Media.ru

Именно тогда малоизвестный актер Эдвард Нортон сумел впечатлить и Гира, и всю команду. Позже его работа в этом фильме принесла Нортону «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

Сюжет триллера «Первобытный страх» строится вокруг адвоката Мартина Вейла (Гир). Он берется защищать 19-летнего сироту Аарона Стамплера, которого обвиняют в жестоком убийстве архиепископа. В процессе разбирательства выясняется, что у парня диагностировано тяжелое расстройство множественной личности.