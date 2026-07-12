41-летний Данила Козловский порассуждал о возрасте: «Уже не мальчик»

Данила Козловский, в мае отметивший 41-летие, порассуждал о возрасте. Об этом его спросили в интервью для журнала Blueprint.
Актер привел слова матери, с которой они пошутили, что он теперь «уже не мальчик». Однако артист подчеркнул, что не верит в стереотипы о возрасте.
«С мамой пошутили, что уже не мальчик. Но я знаю столько унылых 30-летних и столько красивых, энергетически заряженных 60-летних, что ни в какие стереотипы о возрасте не верю», – признался Козловский.
Звезда «Тренера» подчеркнул, что при этом с возрастом наступает момент, в который возникает необходимость разобраться в себе и с тем багажом, который накопился к середине жизни.
«А насчет разобраться в себе — да, пожалуй. Понять, чего ты по-настоящему хочешь, научиться говорить “нет” и не стремиться всем понравиться. Тут еще зависит от того, сколько ты успел наворотить к этому возрасту. И сначала придется разобраться с этим “багажом”, а там все будет хорошо», — заключил актер.
Напомним, в начале мая стало известно, что Козловский во второй раз стал отцом – сын Лео родился в его союзе с Оксаной Акиньшиной.