41-летний Данила Козловский порассуждал о возрасте: «Уже не мальчик»

«А насчет разобраться в себе — да, пожалуй. Понять, чего ты по-настоящему хочешь, научиться говорить “нет” и не стремиться всем понравиться. Тут еще зависит от того, сколько ты успел наворотить к этому возрасту. И сначала придется разобраться с этим “багажом”, а там все будет хорошо», — заключил актер.