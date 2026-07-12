Звезда «Универа» в мини-платье с голой спиной отметила 43-летие

Актриса Наталья Рудова снялась в мини-платье на своем 43-летии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Рудова позировала в черном мини-платье с голой спиной. Образ дополнили серебряные браслеты. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В кадре она позировала вместе с подругами.
День рождения Рудова решила отметить в одном из баров в Москве.
1 июля Рудова показала, как отдыхает в Бодруме. Актриса позировала перед камерой в желтом блестящем бикини у бассейна. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.