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Звезда «Универа» в мини-платье с голой спиной отметила 43-летие

Актриса Наталья Рудова снялась в мини-платье на своем 43-летии

Актриса Наталья Рудова снялась в мини-платье на своем 43-летии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наталья Рудова с подругой, фото: соцсети
Наталья Рудова с подругой, фото: соцсети

Рудова позировала в черном мини-платье с голой спиной. Образ дополнили серебряные браслеты. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В кадре она позировала вместе с подругами.

День рождения Рудова решила отметить в одном из баров в Москве.

1 июля Рудова показала, как отдыхает в Бодруме. Актриса позировала перед камерой в желтом блестящем бикини у бассейна. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.