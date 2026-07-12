Машков выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Смирнова

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Юрия Смирнова, назвав его уход невосполнимой утратой для театрального сообщества.
Ранее в пресс-службе Театра на Таганке РИА Новости сообщили, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.
«Невосполнимая утрата постигла театральное общество — уход выдающегося мастера сцены Юрия Смирнова. Юрий Николаевич принадлежал к той легендарной плеяде актеров, которые составляют историю Театра на Таганке с самого его основания в 1964 году. Вместе с Юрием Любимовым он стоял у истоков, работая плечом к плечу с выдающимися режиссерами и коллегами. Его служение искусству длилось более полувека, и все это время он оставался верен единожды выбранной сцене», — приводятся слова Машкова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СТД РФ.
Он отметил, что его плодотворная деятельность отмечена знаком отличия «За безупречную службу городу Москве».
«Мастерство его перевоплощений поражало многогранностью. Будь то экранизации — от культового “Бумбараша” и “Вечного зова” до изысканной “Баллады о доблестном рыцаре Айвенго” и глубоких “Белых одежд”, — или знаковые постановки Таганки в “Мастере и Маргарите”, “Добром человеке из Сезуана”, “Берегите ваши лица”, “Живом” и “Десяти днях, которые потрясли мир”», — добавил он.
Машков подчеркнул, что каждая роль Смирнова была исполнена высочайшим профессионализмом, интеллектуальной глубиной и редкой человеческой теплотой.
«Союз театральных деятелей Российской Федерации выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем поклонникам таланта Юрия Николаевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — заключил он.