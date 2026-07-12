Машков выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Смирнова

«Невосполнимая утрата постигла театральное общество — уход выдающегося мастера сцены Юрия Смирнова. Юрий Николаевич принадлежал к той легендарной плеяде актеров, которые составляют историю Театра на Таганке с самого его основания в 1964 году. Вместе с Юрием Любимовым он стоял у истоков, работая плечом к плечу с выдающимися режиссерами и коллегами. Его служение искусству длилось более полувека, и все это время он оставался верен единожды выбранной сцене», — приводятся слова Машкова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СТД РФ.