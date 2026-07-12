Любовь Толкалина о романе с Гребенщиковым: «Очень сложные отношения»

«Жизнь моя не стала похожей на райский сон и на счастье в обычном понимании этого слова. Как говорят: "Мы все желаем вам женского счастья?" Кто знает, что это такое? Но, действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то, что у нас нет детей, и у нас очень сложные отношения», — поделилась артистка.