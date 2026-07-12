Ян Цапник рассказал, как следит за здоровьем

«Он летел то вверх, то вниз, то вообще не раскрывался. Пальцы на руках потом еще пару дней болели. А что касается трюков в целом, в 2014 году, когда я получил серьезную травму на одной из съемочных площадок, понял одну вещь: каскадеры — лучшие друзья актеров. Мы за них сыграем, а они за нас упадут», — поделился артист.