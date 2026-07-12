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Ян Цапник рассказал, как следит за здоровьем

Артист поведал, что старается себя не запускать
Ян Цапник на премьере фильма «Царевна-лягушка 2», фото: пресс-служба
Ян Цапник на премьере фильма «Царевна-лягушка 2», фото: пресс-служба

Актер Ян Цапник признался aif.ru, что старается следить за своим здоровьем и периодически проходит осмотры у врачей.

Цапник уточнил, что нечасто делает чекапы организма, но старается себя не запускать. Артист рассказал, что на недавних съемках в Минске у него разболелась спина. Из-за этого актер воспользовался услугами массажиста.

Цапник также рассказал о сложностях на съемках экранизации «Фунтика». Он исполнил роль дядюшки Мокуса. В одной из сцен артисту нужно было сделать из платочка трость.

«Он летел то вверх, то вниз, то вообще не раскрывался. Пальцы на руках потом еще пару дней болели. А что касается трюков в целом, в 2014 году, когда я получил серьезную травму на одной из съемочных площадок, понял одну вещь: каскадеры — лучшие друзья актеров. Мы за них сыграем, а они за нас упадут», — поделился артист.