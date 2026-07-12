Райан Рейнольдс
Канадский актер оказался одним из самых эмоциональных болельщиков чемпионата. Райан Рейнольдс приехал поддержать национальную сборную Канады и не скрывал переживаний во время игры. Его часто показывали на больших экранах стадиона, а зрители приветствовали актера аплодисментами.
Любовь Рейнольдса к спорту давно известна. Помимо футбола, он является совладельцем валлийского клуба «Рексем», поэтому интерес к крупнейшему футбольному турниру мира выглядит вполне закономерным. На трибунах актер выглядел скорее преданным фанатом, чем голливудской звездой.
Мартин Гор и Дейв Гаан
Особое внимание поклонников музыки привлекло появление участников Depeche Mode. Мартин Гор и Дейв Гаан вместе посетили один из матчей чемпионата мира, вызвав настоящий ажиотаж среди болельщиков. Для поклонников группы это стало редкой возможностью увидеть музыкантов вместе вне сцены.
Фотографии фронтмена и автора большинства песен коллектива быстро разошлись по мировым изданиям. Несмотря на статус легенд мировой музыки, Гор и Гаан предпочли не привлекать к себе лишнего внимания и наблюдали за игрой как обычные болельщики. Их совместное появление стало одной из самых обсуждаемых звездных встреч турнира.
Jay-Z
Jay-Z посетил матч группового этапа между сборными Кот-д'Ивуара и Эквадора в Филадельфии. После игры футболисты ивуарийской команды подарили музыканту именную футболку национальной сборной, а фотографии с их встречи быстро разошлись по мировым СМИ. Позже его также заметили на игре 1/8 финала между Бразилией и Норвегией.
Том Круз, Дэвид и Виктория Бекхэм
Матч сборной США против Парагвая посетила сразу целая компания знаменитостей. На трибуне вместе оказались Том Круз, Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм. Камеры несколько раз показывали звезд во время игры, а фотографии этой встречи быстро стали вирусными.
Для Бекхэма этот чемпионат имел особое значение. Легенда английского футбола активно участвовал в мероприятиях вокруг турнира и стал одним из самых заметных гостей соревнований. Том Круз же просто наслаждался атмосферой большого футбольного праздника вместе со своим давним другом.
Ченнинг Татум
Неожиданным гостем турнира оказался и Ченнинг Татум. Актер поддержал сборную Норвегии после недавнего сотрудничества с Эрлингом Холандом в рекламной кампании Nike. Болельщики быстро заметили знаменитость на трибунах. Фотографии Татума вызвали удивление у многих поклонников, ведь ранее он редко появлялся на футбольных матчах.
Эдвард Нортон
Актер Эдвард Нортон посетил матч сборной США против Турции. Во время встречи камеры несколько раз показывали его эмоциональную реакцию на происходящее на поле. Поклонники сразу заметили, что компанию Нортону составил еще один знаменитый актер — Брэд Питт, с которым они снимались в культовом «Бойцовском клубе».
Любовь Нортона к спорту давно известна, однако на футбольных трибунах он появляется нечасто. Поэтому его визит на чемпионат мира оказался приятным сюрпризом для болельщиков и журналистов.
Брэд Питт
Брэд Питт оказался одним из самых регулярных звездных болельщиков чемпионата мира. Актер посетил сразу несколько матчей турнира, поэтому его часто показывали во время телетрансляций. Сначала он появился на встрече США и Турции вместе с Эдвардом Нортоном и Инес де Рамон, а позднее оказался среди гостей четвертьфинала Испания — Бельгия в Лос-Анджелесе.
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Испанские актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем не могли пропустить решающие матчи своей национальной сборной. Супруги появились на четвертьфинале Испания — Бельгия в Лос-Анджелесе, активно поддерживая команду Луиса де ла Фуэнте. Камеры не раз показывали звездную пару на трибунах, а фотографии Крус и Бардема быстро разошлись по мировым СМИ.
Компанию супругам составили Брэд Питт с Инес де Рамон, причем обе пары оказались в одной VIP-ложе. Пока Бардем и Крус эмоционально реагировали на каждый опасный момент у ворот бельгийцев, Питт наблюдал за игрой в футболке сборной США, хотя американская команда уже завершила выступление на турнире. Такое звездное соседство стало одним из самых обсуждаемых моментов четвертьфинала.