12 июля 2026 Источник: Кино Mail

От Брэда Питта до Тома Круза: какие знаменитости побывали на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года собрал на трибунах не только лучших игроков планеты, но и десятки мировых звезд. Голливудские актеры, музыканты и спортсмены прилетели поддержать любимые сборные. Рассказываем, кто из знаменитостей не смог пропустить главный футбольный турнир года и за кого они болели