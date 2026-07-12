Актриса Эми Шумер показала результат похудения на 80 килограммов, опубликовав домашнее фото в бикини.
На снимке 45-летняя комедиантка стоит в раздельном светлом купальнике. Лица звезды практически не видно, однако можно заметить, что актриса позирует без макияжа.
«Шрам от кесарева сечения словно говорит: “Да, ты — воин”», — подписала кадр артистка.
Эми Шумер стала мамой в 2019 году. У актрисы и ее мужа родился сын, которого назвали Джин Дэвид Фишер. Небольшой шрам в нижней части живота, заметный на снимке, звезда воспринимает как напоминание о родах и символ материнской силы.
Ранее Шумер уже показывала поклонникам фото в купальнике после экстремального похудения.