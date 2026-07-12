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45-летняя Эми Шумер показала подтянутую фигуру после похудения на 80 кг

Звезда комедий опубликовала фото в раздельном купальнике
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Актриса Эми Шумер показала результат похудения на 80 килограммов, опубликовав домашнее фото в бикини. 

На снимке 45-летняя комедиантка стоит в раздельном светлом купальнике. Лица звезды практически не видно, однако можно заметить, что актриса позирует без макияжа. 

Эми Шумер / фото: соцсети
Эми Шумер / фото: соцсети

«Шрам от кесарева сечения словно говорит: “Да, ты — воин”», — подписала кадр артистка. 

Эми Шумер стала мамой в 2019 году. У актрисы и ее мужа родился сын, которого назвали Джин Дэвид Фишер. Небольшой шрам в нижней части живота, заметный на снимке, звезда воспринимает как напоминание о родах и символ материнской силы. 

Ранее Шумер уже показывала поклонникам фото в купальнике после экстремального похудения. 