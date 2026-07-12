Эми Шумер стала мамой в 2019 году. У актрисы и ее мужа родился сын, которого назвали Джин Дэвид Фишер. Небольшой шрам в нижней части живота, заметный на снимке, звезда воспринимает как напоминание о родах и символ материнской силы.