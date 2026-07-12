«Каждый год 10 июня празднует свой день рождения моя мама, и сегодня — в 75-й раз. Мое сокровище, меня воспитавшее. Спасибо, что не взрослеешь, и твоя внутренняя девочка смешит меня и радует. С днем рождения, мама!» — написал 53-летний Мерзликин.