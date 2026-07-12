Андрей Мерзликин поздравил с юбилеем свою маму Нину Павловну. В личном блоге актер опубликовал серию совместных фото с именинницей, которой исполнилось 75 лет, и посвятил ей теплые слова.
«Каждый год 10 июня празднует свой день рождения моя мама, и сегодня — в 75-й раз. Мое сокровище, меня воспитавшее. Спасибо, что не взрослеешь, и твоя внутренняя девочка смешит меня и радует. С днем рождения, мама!» — написал 53-летний Мерзликин.
Подписчики актера присоединились к поздравлениям. В комментариях они отметили, что Нина Павловна выглядит прекрасно, и пожелали ей здоровья и долгих лет жизни: «Благополучия, здоровья, радости», «Боже, как Вы похожи», «Прекрасной маме прекрасного сына желаю здоровья и долголетия».
В том же посте Мерзликин поделился фото с позврослевшим сыном Федором. На совместном с отцом снимке мальчик позирует в солнцезащитных очках и коричневом поло.
Ранее Мерзликин рассказал о важных советах, которые ему дал отец.