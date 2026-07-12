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Андрей Мерзликин трогательно обратился к матери в день ее 75-летия

Актер поделилися с подписчиками серией семейных фото
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Андрей Мерзликин с мамой / фото: соцсети
Андрей Мерзликин с мамой / фото: соцсети

Андрей Мерзликин поздравил с юбилеем свою маму Нину Павловну. В личном блоге актер опубликовал серию совместных фото с именинницей, которой исполнилось 75 лет, и посвятил ей теплые слова.

«Каждый год 10 июня празднует свой день рождения моя мама, и сегодня — в 75-й раз. Мое сокровище, меня воспитавшее. Спасибо, что не взрослеешь, и твоя внутренняя девочка смешит меня и радует. С днем рождения, мама!» — написал 53-летний Мерзликин.

Андрей Мерзликин с мамой / фото: соцсети
Андрей Мерзликин с мамой / фото: соцсети

Подписчики актера присоединились к поздравлениям. В комментариях они отметили, что Нина Павловна выглядит прекрасно, и пожелали ей здоровья и долгих лет жизни: «Благополучия, здоровья, радости», «Боже, как Вы похожи», «Прекрасной маме прекрасного сына желаю здоровья и долголетия».

В том же посте Мерзликин поделился фото с позврослевшим сыном Федором. На совместном с отцом снимке мальчик позирует в солнцезащитных очках и коричневом поло. 

Андрей Мерзликин с сыном / фото: соцсети
Андрей Мерзликин с сыном / фото: соцсети

Ранее Мерзликин рассказал о важных советах, которые ему дал отец.