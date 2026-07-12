Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон вместе посетили четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу, в котором сборная Испании обыграла Бельгию.
Во время игры, проходившей на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, папарацци засняли, как 62-летний актер обнимает, целует и нежно держит за руку свою 33-летнюю девушку. Снимки опубликовал Daily Mail.
Пара выбрала спортивные образы. Питт появился в белой футболке, бейсболке, надетой козырьком назад, и солнцезащитных очках. Инес де Рамон предпочла яркий красный топ без рукавов с геометричным принтом. Образ она дополнила темными солнцезащитными очками, часами и темными брюками с ремнем.
Ранее стало известно, что Питт и его возлюбленная уже планируют ребенка, хотя не собираются играть свадьбу. Инсайдеры рассказали, что Рамон при этом настаивает на примирении актера с детьми от Джоли.