Для прогулки 35-летняя Лоуренс выбрала расслабленный повседневный образ. Волосы она собрала в высокий небрежный пучок, оставив у лица только челку. Образ дополнили графитовая футболка с принтом, длинная белая юбка с кружевной отделкой по низу, сандалии и красная сумка через плечо.