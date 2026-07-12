Дженнифер Лоуренс появилась на публике с новым цветом волос. Актрису, которую поклонники привыкли видеть блондинкой, папарацци заметили на улицах Нью-Йорка с каштановым оттенком волос. Снимки опубликовал Daily Mail.
Для прогулки 35-летняя Лоуренс выбрала расслабленный повседневный образ. Волосы она собрала в высокий небрежный пучок, оставив у лица только челку. Образ дополнили графитовая футболка с принтом, длинная белая юбка с кружевной отделкой по низу, сандалии и красная сумка через плечо.
Образ завершили аксессуары: Лоуренс надела подвеску необычной формы и кольцо. Макияж звезда делать не стала.
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