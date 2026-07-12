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Ирина Горбачева устроила шуточную драку на свадьбе Иды Галич

В перепалку пришлось вмешаться комику Денису Дорохову
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева

Второй день свадьбы Иды Галич в Осетии прошел в веселой атмосфере в стиле нулевых. Одним из самых запоминающихся моментов вечера стала сценка с участием актрисы Ирины Горбачевой и комика Дениса Дорохова.

Горбачева в шутку «боролась» с близкой подругой Галич Катей Новиковой за внимание Дорохова, который появился в образе типичного мужчины из начала 2000-х. В какой-то момент словесная перепалка переросла в постановочную потасовку, а Дорохову пришлось разнимать соперниц. 

Ирина Горбачева и Екатерина Новикова / фото: соцсети
Ирина Горбачева и Екатерина Новикова / фото: соцсети

В сети быстро появились кадры шуточной драки. На них видно, что Горбачева выбрала для торжества яркий розовый топ и желтую мини-юбку. Также она надела высокие черные сапоги и даже примерила парик. 

Первый день пышной свадьбы Галич тоже не обошелся без инцидентов – правда, не спланированных. Торжество состоялось в Северной Осетии на берегу Мидаграбинского озера. Гости выдержали элегантный черный дресс-код, а главным украшением праздника стали горные пейзажи. Но помешала погода – началась сильная гроза, ветер сдул шатры и сцену, а дождь залил декор.

Ранее стало известно, во сколько Галич и ее избраннику Олегу Ледвичу обошлась роскошная свадьба.