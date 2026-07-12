Первый день пышной свадьбы Галич тоже не обошелся без инцидентов – правда, не спланированных. Торжество состоялось в Северной Осетии на берегу Мидаграбинского озера. Гости выдержали элегантный черный дресс-код, а главным украшением праздника стали горные пейзажи. Но помешала погода – началась сильная гроза, ветер сдул шатры и сцену, а дождь залил декор.