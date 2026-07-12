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Алексей Чадов показал редкое фото с маленькой дочерью от жены-модели

44-летний актер увез семью на отдых в Турцию
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Алексей Чадов с женой
Алексей Чадов с женой

Алексей Чадов показал, как проводит отпуск с семьей. 44-летний актер отправился в Турцию и поделился с подписчиками фотографией с пляжа, на которой позирует вместе с двухлетней дочерью Айей. Девочка родилась у звезды в браке с моделью Лейсан Галимовой.

Алексей Чадов с дочерью / фото: соцсети
Алексей Чадов с дочерью / фото: соцсети

Об отношениях Чадова и Галимовой стало известно в 2021 году, хотя, как позже рассказывал актер, к тому моменту они уже давно были вместе. По его словам, после первого брака он решил не выставлять семейную жизнь напоказ и придерживается этого принципа до сих пор.

В 2023 году Чадов и Галимова поженились. Спустя год супруги сообщили, что ждут ребенка. Дочь Айя появилась на свет летом 2024 года, однако о ее рождении родители рассказали лишь несколько месяцев спустя. 

Ранее актер провел время с сыном от Агнии Дитковските. Чадов поделился фотографией с рыбалки. 