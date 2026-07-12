Об отношениях Чадова и Галимовой стало известно в 2021 году, хотя, как позже рассказывал актер, к тому моменту они уже давно были вместе. По его словам, после первого брака он решил не выставлять семейную жизнь напоказ и придерживается этого принципа до сих пор.