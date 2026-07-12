Алексей Чадов показал, как проводит отпуск с семьей. 44-летний актер отправился в Турцию и поделился с подписчиками фотографией с пляжа, на которой позирует вместе с двухлетней дочерью Айей. Девочка родилась у звезды в браке с моделью Лейсан Галимовой.
Об отношениях Чадова и Галимовой стало известно в 2021 году, хотя, как позже рассказывал актер, к тому моменту они уже давно были вместе. По его словам, после первого брака он решил не выставлять семейную жизнь напоказ и придерживается этого принципа до сих пор.
В 2023 году Чадов и Галимова поженились. Спустя год супруги сообщили, что ждут ребенка. Дочь Айя появилась на свет летом 2024 года, однако о ее рождении родители рассказали лишь несколько месяцев спустя.
Ранее актер провел время с сыном от Агнии Дитковските. Чадов поделился фотографией с рыбалки.