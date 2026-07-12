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62-летний сценарист «Друзей» женился на известной супермодели

В сети появились первые кадры с молодоженами Паулиной Поризковой и Джеффом Гринштейном
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Паулина Поризкова и Джефф Гринштейн
Паулина Поризкова и Джефф ГринштейнИсточник: Соцсети

Паулина Поризкова вышла замуж за сценариста Джеффа Гринштейна, известного по работе над сериалами «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки». Свадебная церемония 61-летней супермодели и ее 62-летнего избранника прошла в Италии. Фотографиями молодоженов поделился чешский Elle в соцсетях.

«Нам столько всего хочется вам рассказать, но сейчас мы стараемся уделить время всем нашим родным, которые проделали долгий путь, чтобы быть здесь, и просто насладиться любимым местом в компании любимых людей», — сказала Поризкова.

Паулина Поризкова и Джефф Гринштейн (источник: Соцсети)
Паулина Поризкова и Джефф Гринштейн (источник: Соцсети)

Отношения Паулины Поризковой и Джеффа Гринштейна начались в 2023 году. Летом 2024-го пара объявила о помолвке. Для Поризковой этот брак стал вторым. До этого она была замужем за фронтменом группы The Cars Риком Окасеком. У бывших супругов двое сыновей — 32-летний Джонатан и 28-летний Оливер. 

Ранее звезда новых «Папиных дочек» сообщила, что выходит замуж. 