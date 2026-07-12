50-летнюю Шарлиз Терон обвинили в использовании «Оземпика»

10 июля Терон стала гостьей премьеры фильма «Одиссея» в Париже. Актриса позировала перед фотографами в сером платье в бельевом стиле с разрезом до бедра и глубоким декольте. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на наряд знаменитости, а на ее фигуру. Некоторые заметили, что 50-летняя артистка сильно похудела, и предположили, что она использовала «Оземпик».