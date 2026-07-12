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50-летнюю Шарлиз Терон обвинили в использовании «Оземпика»

Поклонники сочли актрису чрезмерно худой на премьере
Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису Шарлиз Терон обвинили в использовании «Оземпика». Об этом сообщает издание Daily Mail.

10 июля Терон стала гостьей премьеры фильма «Одиссея» в Париже. Актриса позировала перед фотографами в сером платье в бельевом стиле с разрезом до бедра и глубоким декольте. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на наряд знаменитости, а на ее фигуру. Некоторые заметили, что 50-летняя артистка сильно похудела, и предположили, что она использовала «Оземпик».

шарлиз терон
шарлиз теронИсточник: Legion-Media

«Это просто печально: еще одна голливудская красавица, Шарлиз Терон, похоже, скатилась в кроличью нору Оземпика…», «Оземпик получил еще одну красотку», «Это Шарлиз? Боже мой!», «Ее не узнать!» — обсуждали пользователи X (бывший Twitter).

До этого Терон посетила вечеринку после премьеры фильма «Одиссея» в Лондоне. Актриса присоединилась к коллегам Тому Холланду, Зендае и Мэтту Дэймону. Артистка выбрала для закрытого мероприятия красное бархатное макси-платье с разрезом до бедра и черные босоножки на каблуках. Она дополнила наряд кожаными объемными перчатками и серьгами с бриллиантами.