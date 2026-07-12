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Александр Мохов назвал уход Юрия Смирнова внезапным

Актер Мохов назвал смерть народного артиста РФ неожиданностью
Юрий Смирнов
Юрий СмирновИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Мохов, работавший с народным артистом РФ Юрием Смирновым над фильмом «Две судьбы», назвал уход актера неожиданностью.

Ранее в пресс-службе Театра на Таганке РИА Новости сообщили, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.

«Для нас это очень внезапная новость, не было даже намека. Он не болел, все было хорошо. Он был уже возрастным человеком, поэтому умер от старости», — сказал он в беседе с РИА Новости, комментируя уход Смирнова.