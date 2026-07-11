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Завершились съемки фильма Грамматикова «Полустанок надежды»

Главные роли в нем исполнили Александр Галибин и Ирина Пегова
Владимир Грамматиков
Владимир ГрамматиковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Съемки драмы «Полустанок надежды» режиссера и кинодраматурга Владимира Грамматикова завершены, сообщил в беседе с ТАСС сам режиссер.

«Я действительно закончил съемки фильма. Его сценарий назывался “Корова”, сейчас это “Полустанок надежды”. По жанру — драма. У меня есть правило: когда начинаю снимать, то четко в паре фраз формулирую: “О чем это кино?” В этот раз получилось так: “Господь дал тебе жизнь, а значит ты не имеешь права ставить точку ни в 35, ни в 55, ни в 85”», — рассказал он.

Главные роли исполнили народные артисты РФ Александр Галибин и Ирина Пегова. «Участие в съемках принимали и мои студенты», — заключил Грамматиков.