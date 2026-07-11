Стартовал доксериал о спасении русских усадеб

В центре сюжета — отношения отца и его десятилетнего сына. Никита и Марк Тихоновы-Рау влюбляются в полуразрушенную подмосковную усадьбу, принадлежавшую их предкам из немецкой династии Шлиппе. Это чувство запускает целое путешествие по восстановленным усадьбам России. Герои ищут ответ на главный вопрос: как спасти то, что исчезает прямо сейчас.