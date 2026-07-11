Стартовал доксериал о спасении русских усадеб

С 3 июля в онлайн-кинотеатре Wink стартовал показ документального сериала «Русские усадьбы». Проект объединил восемь историй об уникальных архитектурных памятниках и людях, которые взяли на себя миссию по их спасению.
В первом сезоне авторы собрали наиболее яркие примеры успеха и преодоления, где переплелись сильные и неоднозначные характеры героев, решивших возродить старинные дворянские гнезда.
В центре сюжета — отношения отца и его десятилетнего сына. Никита и Марк Тихоновы-Рау влюбляются в полуразрушенную подмосковную усадьбу, принадлежавшую их предкам из немецкой династии Шлиппе. Это чувство запускает целое путешествие по восстановленным усадьбам России. Герои ищут ответ на главный вопрос: как спасти то, что исчезает прямо сейчас.
Сериал показывает не просто здания, а семьи, которые превращают исторические объекты в живые пространства. Своим опытом делятся владельцы, которым удалось не только отреставрировать постройки, но и наполнить их активной жизнью.
Зрители увидят несколько ключевых объектов из Липецкой, Ивановской, Костромской, Ленинградской и других областей, а также познакомятся с их хозяевами.
Никита Тихонов-Рау, режиссер и генеральный продюсер сериала, объяснил задумку авторов: «Цель нашего проекта — не только эмоционально вовлечь аудиторию, но и привлечь ее к усадебному возрождению, ведь таких “заброшек” тысячи по всей России. И все они ждут наших действий».
Проект реализуется АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций "Третий Сектор"» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).