Кэтрин Зета-Джонс трогательно обратилась к покойной Бонни Тайлер

Кэтрин Зета-Джонс тяжело переживает утрату Бонни Тайлер. Исполнительница хита Total Eclipse Of The Heart состояла в браке с Робертом Салливаном, который приходится кузеном голливудской актрисе.
Зета-Джонс почтила память исполнительницы в личном блоге. Она выложила совместные архивные снимки с ней, а также напомнила, что Тайлер выступала на ее свадьбе с Майклом Дугласом в ноябре 2000 года.
«Мое сердце разбито тем, что наша дорогая Бонни Тайлер ушла из жизни. Бонни была замужем за моим двоюродным братом и стала частью моей жизни. Мы сфотографировались вместе накануне моей свадьбы. Она пела и зажигала на ней. Необыкновенная женщина с потрясающими вокальными данными. Она была одним из самых веселых людей, которых я когда-либо встречала. Спасибо тебе, Бонни, за радость, которую ты принесла стольким людям. Спи спокойно», — написала Зета-Джонс.
Свой последний концерт Бонни Тайлер дала в марте на сцене лондонского зала Shepherd’s Bush Empire. В планах артистки были еще несколько выступлений. Однако 6 мая ее экстренно госпитализировали в Португалии из-за проблем с кишечником. После операции она впала в кому. 8 июля британская певица умерла, ей было 75 лет.