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Кэтрин Зета-Джонс трогательно обратилась к покойной Бонни Тайлер

Актриса попрощалась с легендарной певицей, с которой у нее была родственная связь
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-ДжонсИсточник: Legion-Media

Кэтрин Зета-Джонс тяжело переживает утрату Бонни Тайлер. Исполнительница хита Total Eclipse Of The Heart состояла в браке с Робертом Салливаном, который приходится кузеном голливудской актрисе.

Зета-Джонс почтила память исполнительницы в личном блоге. Она выложила совместные архивные снимки с ней, а также напомнила, что Тайлер выступала на ее свадьбе с Майклом Дугласом в ноябре 2000 года.

Кэтрин Зета-Джонс и Бонни Тайлер, фото: соцсети
Кэтрин Зета-Джонс и Бонни Тайлер, фото: соцсети

«Мое сердце разбито тем, что наша дорогая Бонни Тайлер ушла из жизни. Бонни была замужем за моим двоюродным братом и стала частью моей жизни. Мы сфотографировались вместе накануне моей свадьбы. Она пела и зажигала на ней. Необыкновенная женщина с потрясающими вокальными данными. Она была одним из самых веселых людей, которых я когда-либо встречала. Спасибо тебе, Бонни, за радость, которую ты принесла стольким людям. Спи спокойно», — написала Зета-Джонс.

Свой последний концерт Бонни Тайлер дала в марте на сцене лондонского зала Shepherd’s Bush Empire. В планах артистки были еще несколько выступлений. Однако 6 мая ее экстренно госпитализировали в Португалии из-за проблем с кишечником. После операции она впала в кому. 8 июля британская певица умерла, ей было 75 лет.