Кэтрин Зета-Джонс трогательно обратилась к покойной Бонни Тайлер

«Мое сердце разбито тем, что наша дорогая Бонни Тайлер ушла из жизни. Бонни была замужем за моим двоюродным братом и стала частью моей жизни. Мы сфотографировались вместе накануне моей свадьбы. Она пела и зажигала на ней. Необыкновенная женщина с потрясающими вокальными данными. Она была одним из самых веселых людей, которых я когда-либо встречала. Спасибо тебе, Бонни, за радость, которую ты принесла стольким людям. Спи спокойно», — написала Зета-Джонс.