По данным Variety, расписание съемок изменилось уже после того, как были утверждены гастрольные даты. Нью-йоркские съемки пересеклись с туром, финальный концерт которого пройдет 23 августа в Лондоне. В итоге Гранде не успела сняться ни в одной сцене нового сезона.