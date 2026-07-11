Ариана Гранде не появится в 13-м сезоне «Американской истории ужасов» — певица не смогла совместить съемки в сериале с графиком своего концертного мирового тура Eternal Sunshine.
По данным Variety, расписание съемок изменилось уже после того, как были утверждены гастрольные даты. Нью-йоркские съемки пересеклись с туром, финальный концерт которого пройдет 23 августа в Лондоне. В итоге Гранде не успела сняться ни в одной сцене нового сезона.
Певицу ранее анонсировали в составе звездного каста «Американской истории ужасов». В проект вернутся Сара Полсон, Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Габури Сидибе, Джессика Лэнг.
Для Гранде участие в сериале стало бы дебютом и одновременно воссоединением с режиссером Райаном Мерфи: вместе они работали на его проекте «Королевы крика» в 2015 году.
Премьера 13-го сезона запланирована на FX 24 сентября 2026 года.
Ранее стало известно, что Джессика Лэнг возвращается в «Американскую историю ужасов» спустя восемь лет.