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Ариана Гранде выбыла из «Американской истории ужасов»

Актриса и певица не появится в новом сезоне популярного сериала, как ранее было заявлено
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ариана Гранде
Ариана ГрандеИсточник: Legion-Media.ru

Ариана Гранде не появится в 13-м сезоне «Американской истории ужасов» — певица не смогла совместить съемки в сериале с графиком своего концертного мирового тура Eternal Sunshine.

По данным Variety, расписание съемок изменилось уже после того, как были утверждены гастрольные даты. Нью-йоркские съемки пересеклись с туром, финальный концерт которого пройдет 23 августа в Лондоне. В итоге Гранде не успела сняться ни в одной сцене нового сезона.

Певицу ранее анонсировали в составе звездного каста «Американской истории ужасов». В проект вернутся Сара Полсон, Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Габури Сидибе, Джессика Лэнг.

Для Гранде участие в сериале стало бы дебютом и одновременно воссоединением с режиссером Райаном Мерфи: вместе они работали на его проекте «Королевы крика» в 2015 году. 

Премьера 13-го сезона запланирована на FX 24 сентября 2026 года.