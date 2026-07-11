В «Одиссее», которая выходит в прокат 17 июля, Паттинсон воплощает Антиноя — главаря женихов, претендующих на руку Пенелопы (Энн Хэтэуэй), пока ее муж Одиссей (Мэтт Дэймон) никак не вернется домой после войны. При этом сам актер смотрит на персонажа неожиданно мягко: «Я не думаю, что он настоящий злодей. Думаю, он просто... Это история любви, история любви. Ему просто надо повзрослеть».