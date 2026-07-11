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Роберт Паттинсон объяснил, почему любит играть злодеев

Актер играет антагонистов сразу в двух ожидаемых кинопремьерах
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

В эксклюзивном интервью журналу People Роберт Паттинсон рассказал, почему ему по душе роли антагонистов: в 2026 году он играет злодеев сразу в двух крупных блокбастерах — «Одиссее» Кристофера Нолана и «Дюне: Часть третья» Дени Вильнева.

В «Одиссее», которая выходит в прокат 17 июля, Паттинсон воплощает Антиноя — главаря женихов, претендующих на руку Пенелопы (Энн Хэтэуэй), пока ее муж Одиссей (Мэтт Дэймон) никак не вернется домой после войны. При этом сам актер смотрит на персонажа неожиданно мягко: «Я не думаю, что он настоящий злодей. Думаю, он просто... Это история любви, история любви. Ему просто надо повзрослеть».

Кадр из фильма «Дюна: Часть третья»
Кадр из фильма «Дюна: Часть третья»

В «Дюне: Часть третья» звезда «Сумерек» играет Сайтале, способного принимать чужой облик. Этот персонаж плетет интриги, чтобы свергнуть Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) с престола. 

Актер так объясняет свою тягу к неоднозначным персонажам: «Мне нравится занижать ожидания зрителей — это всегда мой любимый прием, мое место. Занижай и превосходи ожидания — вот мой девиз».