40-летний актер Якушев ответил на хейт из-за женитьбы на 19-летней девушке

40-летний Данила Якушев ответил на нападки в свой адрес из-за женитьбы на 19-летней девушке. В интервью NEWS.ru он рассказал, как относится к хейту из-за брака с Кристиной, которая младше него на 21 год. По словам артиста, чужие злые комментарии его совершенно не задевают, а в планах у пары — большая семья.