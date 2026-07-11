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40-летний актер Якушев ответил на хейт из-за женитьбы на 19-летней девушке

Данила Якушев посчитал, что люди транслируют на их пару свой негативный опыт
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Данила Якушев с женой / фото: соцсети
Данила Якушев с женой / фото: соцсети

40-летний Данила Якушев ответил на нападки в свой адрес из-за женитьбы на 19-летней девушке. В интервью NEWS.ru он рассказал, как относится к хейту из-за брака с Кристиной, которая младше него на 21 год. По словам артиста, чужие злые комментарии его совершенно не задевают, а в планах у пары — большая семья.

«Хотим наплодить целый дом детей. Все, кто приходят в гости, говорят, что в нашем доме царит счастье, тишина, спокойствие, не хочется уходить», — поделился актер.

Якушев признался: до встречи с Кристиной он уже смирился со статусом холостяка. Но девушка перевернула его жизнь. На упреки в соцсетях у Данилы есть простой ответ: два взрослых человека в состоянии сами отвечать за свои поступки.

Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети
Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети

«Мне не 70 лет, а ей не 15 <...> Когда пишут гневные комментарии, я думаю, что люди проецируют на нас свой горький опыт», — поделился актер.

Якушев познакомился с будущей женой благодаря соцсетям – он случайно наткнулся на видео с интервью Кристины, снятое на Патриарших прудах. Недавно влюбленные официально зарегистрировали отношения