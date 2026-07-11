Умер актер Юрий Смирнов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС представитель театра.
«Ушел из жизни действующий артист нашего театра Юрий Смирнов. Обстоятельства уточняются. Ему было 87 лет», — сказала собеседница агентства.
Смерть Смирнова была внезапной. Он выходил на сцену до последнего, в августе должен был состояться показ спектакля с его участием, сообщили ТАСС в театре.
«Никто не мог этого ожидать. Для нас это было внезапно. Юрий Николаевич умер у себя дома. В августе должен был быть показан спектакль, в котором он задействован», — сказал собеседник агентства.