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Умер актер Юрий Смирнов

Ему было 87 лет
Юрий Смирнов
Юрий СмирновИсточник: ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС представитель театра.

«Ушел из жизни действующий артист нашего театра Юрий Смирнов. Обстоятельства уточняются. Ему было 87 лет», — сказала собеседница агентства.

Юрий Смирнов в сериале «Вечный зов»
Юрий Смирнов в сериале «Вечный зов»Источник: Legion-Media.ru

Смерть Смирнова была внезапной. Он выходил на сцену до последнего, в августе должен был состояться показ спектакля с его участием, сообщили ТАСС в театре.

«Никто не мог этого ожидать. Для нас это было внезапно. Юрий Николаевич умер у себя дома. В августе должен был быть показан спектакль, в котором он задействован», — сказал собеседник агентства.