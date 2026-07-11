Умерла актриса сериала «Звездный путь» Антуанетта Бауэр

В возрасте 93 лет скончалась британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, получившая известность по роли в сериале 1967 года «Звездный путь». Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.
«Антуанетта Бауэр, британская актриса, родившаяся в Германии, скончалась. Ей было 93 года», — гласит сообщение.
О смерти актрисы сообщила подруга актрисы. Уточняется, что Бауэр умерла 30 апреля 2026 года в доме престарелых в Лос-Анджелесе.
За время карьеры в кино Антуанетта Бауэр снялась в сериалах «Сумеречная зона», «Неоновый всадник», фильмах «Школьный бал», «Она написала убийство», «Поющие в терновнике» и других картинах.