Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса сериала «Звездный путь» Антуанетта Бауэр

Ей было 93 года
Антуанетта Бауэр
Антуанетта БауэрИсточник: Legion-Media.ru

В возрасте 93 лет скончалась британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, получившая известность по роли в сериале 1967 года «Звездный путь». Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

«Антуанетта Бауэр, британская актриса, родившаяся в Германии, скончалась. Ей было 93 года», — гласит сообщение.

Антуанетта Бауэр
Антуанетта БауэрИсточник: Legion-Media.ru

О смерти актрисы сообщила подруга актрисы. Уточняется, что Бауэр умерла 30 апреля 2026 года в доме престарелых в Лос-Анджелесе.

За время карьеры в кино Антуанетта Бауэр снялась в сериалах «Сумеречная зона», «Неоновый всадник», фильмах «Школьный бал», «Она написала убийство», «Поющие в терновнике» и других картинах.