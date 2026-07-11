Создатели голливудского фильма по «Наруто» начали поиск актеров на главные роли

О разработке игровой экранизации впервые было объявлено в феврале 2024 года. Манга «Наруто» выходила с 1999 по 2014 годы. Она разошлась тиражом свыше 250 млн экземпляров более чем в 60 странах мира и стала одной из самых популярных японских франшиз в истории.