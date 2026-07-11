Создатели голливудского фильма по «Наруто» начали поиск актеров на главные роли

Студия Lionsgate запустила международный кастинг на главные роли в предстоящей экранизации культовой манги «Наруто», пишет Variety.
Создатели ищут актеров, которые сыграют знаменитую команду №7 — Наруто, Саске и Сакуру. Кастинг на второстепенные роли проведут позже.
Режиссером и сценаристом проекта назначен Дестин Дэниел Креттон, снимавший «Шан-Чи и легенда Десяти колец» и «Человек-паук: Новый день». Автор манги Масаси Кисимото признался, что до сих пор не может поверить, что «Наруто» станет голливудским фильмом. Он выразил надежду, что проекту удастся найти хороших актеров, способных оживить любимых персонажей.
О разработке игровой экранизации впервые было объявлено в феврале 2024 года. Манга «Наруто» выходила с 1999 по 2014 годы. Она разошлась тиражом свыше 250 млн экземпляров более чем в 60 странах мира и стала одной из самых популярных японских франшиз в истории.
Сюжет оригинального произведения строится вокруг юного ниндзя Наруто Удзумаки. Он мечтает стать хокагэ — лидером и защитником своей деревни. Дата выхода будущего фильма пока не раскрывается.