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Звезда «Ландышей» вышла на красную дорожку в мини-платье с декольте

Ника Здорик посетила закрытие кинофестиваля в Нижнем Новгороде
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ника Здорик, фото: пресс-служба «Горький фест»
Ника Здорик, фото: пресс-служба «Горький фест»

Ника Здорик стала гостьей закрытия Х Фестиваля нового российского кино «Горький фест», церемония состоялась 9 июля в Нижнем Новгороде.

Ника Здорик, фото: пресс-служба «Горький фест»
Ника Здорик, фото: пресс-служба «Горький фест»

Для красной дорожки 25-летняя звезда сериала «Ландыши» предпочла легкое белое мини-платье с глубоким декольте и голубым цветочным принтом. Образ актриса сопроводила остроносыми туфлями на небольшом каблуке и аккуратными серьгами. Волосы звезда забрала сзади в хвост, сделав ровный пробор и украсив голову блестками.

Ника Здорик, фото: Максим Кашин
Ника Здорик, фото: Максим Кашин

Также красную дорожку закрытия «Горький фест 2026» посетили Михаил Пореченков с дочерью, актрисы Анна Уколова, Ольга Сутулова, Мила Ершова и многие другие. Как прошла церемония – читайте подробнее в фоторепортаже Кино Mail.