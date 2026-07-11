Звезда «Ландышей» вышла на красную дорожку в мини-платье с декольте

Для красной дорожки 25-летняя звезда сериала «Ландыши» предпочла легкое белое мини-платье с глубоким декольте и голубым цветочным принтом. Образ актриса сопроводила остроносыми туфлями на небольшом каблуке и аккуратными серьгами. Волосы звезда забрала сзади в хвост, сделав ровный пробор и украсив голову блестками.