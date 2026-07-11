Елена Лядова и другие звезды посетили открытие кинофестиваля «Сделано женщинами»

В Москве стартовал первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами», посвященный современному кино, созданному при ключевом участии женщин-кинематографистов.
Первыми звездными гостями на розовой дорожке мероприятия стали Елена Лядова, Маруся Фомина, Дарья Жовнер, Алена Чехова, Максим и Ольга Добромысловы, Юлия Мишкинене и другие.
Ведущей церемонии открытия стала актриса Дарья Коныжева. Она отметила, что фестиваль посвящен женским голосам в мировом кинематографе. Генеральный директор кинокомпании «Смена» и соосновательница Ассоциации женщин-продюсеров России Екатерина Голубева-Польди рассказала, что несмотря на то, что фестиваль проводится впервые, организаторы получили более 100 заявок из 16 стран.
В программу фестиваля «Сделано женщинами» вошли восемь полнометражных фильмов: «Фейерверки днем» Нины Воловой, «Дочь капитана» Ларисы Садиловой, «Чувства» Виктории Мокеровой, «Мамин блюз» Катерины Горбачевой, «Глухая» Евы Либертад, «Утренний свет» Бобби Сарма Баруа, «Шла Саша» Юлии Войтюк и «Обещанное небо» Эриг Сехири.
Жюри фестиваля составили семь кинематографистов из разных стран: киновед, фестивальный эксперт и продюсер Ситора Алиева, актриса Елена Лядова, немецкий продюсер Михаэль Шлихт, индийский режиссер и продюсер Сафу Сарфараз Алам, актриса, режиссер и сценарист Маруся Фомина, продюсер Юлия Мишкинене и кинокритик, программный директор фестиваля Voices Сергей Дешин.
Открыл смотр документальный фильм «Лариса» Элема Климова, посвященный его жене и выдающемуся режиссеру Ларисе Шепитько.
Кинофестиваль «Сделано женщинами» продлится в Москве до 12 июля.