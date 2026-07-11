Елена Лядова и другие звезды посетили открытие кинофестиваля «Сделано женщинами»

Ведущей церемонии открытия стала актриса Дарья Коныжева. Она отметила, что фестиваль посвящен женским голосам в мировом кинематографе. Генеральный директор кинокомпании «Смена» и соосновательница Ассоциации женщин-продюсеров России Екатерина Голубева-Польди рассказала, что несмотря на то, что фестиваль проводится впервые, организаторы получили более 100 заявок из 16 стран.