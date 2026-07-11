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Умер 27-летний актер из сериала «Тайны следствия» Дмитрий Брейкин

Актер ушел из жизни в Таиланде, по данным СМИ
Дмитрий Брейкин, фото: Театр драмы им. Ф.М. Достоевского/VK
Дмитрий Брейкин, фото: Театр драмы им. Ф.М. Достоевского/VK

На 28-м году жизни умер актер театра и кино Дмитрий Брейкин. Об этом сообщил в своей официальной группе в соцсети «Вконтакте» Новгородский театр драмы имени Достоевского, где служил артист.

«Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Брейкин пришел в труппу театра в 2020 году и за это время сыграл целый ряд ярких ролей. О дате и месте прощания в театре пообещали сообщить позднее. Коллектив выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Брейкин также известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Ментовские войны».

Как рассказал изданию aif.ru родственник актера Александр, артист скончался в Таиланде. По словам Александра, Дмитрий почувствовал себя плохо ночью 10 июля. Он ушел от друзей в местный бар, а ранним утром его нашли без сознания возле торгового центра и доставили в госпиталь. Мама актера рассказала, что он жаловался на изжогу еще до поездки. Сейчас родственники собирают документы, чтобы перевезти тело Брейкина в Россию, узнали журналисты.