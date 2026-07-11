Умер 27-летний актер из сериала «Тайны следствия» Дмитрий Брейкин

Как рассказал изданию aif.ru родственник актера Александр, артист скончался в Таиланде. По словам Александра, Дмитрий почувствовал себя плохо ночью 10 июля. Он ушел от друзей в местный бар, а ранним утром его нашли без сознания возле торгового центра и доставили в госпиталь. Мама актера рассказала, что он жаловался на изжогу еще до поездки. Сейчас родственники собирают документы, чтобы перевезти тело Брейкина в Россию, узнали журналисты.