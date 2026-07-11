В том же интервью Сигал назвал главу государства «величайшим лидером в мире». Сигал также выразил мнение, что многие жители США и европейских стран имеют искаженное представление о России. Актер считает, что это связано с распространением ложной информации, которая влияет на восприятие страны за рубежом.