Раскрыто имя нового избранника Паулины Андреевой

Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись в 2026 году. Актриса и режиссер прожили вместе девять лет, из них официально они были женаты шесть лет. У пары есть общий сын — четырехлетний Иван. Артисты скрывают ребенка от публики.