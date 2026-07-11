Раскрыто имя нового избранника Паулины Андреевой

Паулина Андреева начала новые отношения после развода с режиссером Федором Бондарчуком. Избранником 37-летней актрисы стал 34-летний предприниматель Андрей Сутормин. Об этом пишет издание «СтарХит», сопроводив публикацию папарацци-фото пары в одном из московских ресторанов, где они обедали вместе.
Сутормин работает в строительном бизнесе, у него собственная компания, которая на данный момент, как пишут СМИ, занимается развитием инфраструктуры на побережье Бали. При этом у бизнесмена есть медобразование.
Сообщается, что Андреева и Сутормин много путешествуют вместе и регулярно выкладывают фото одних и тех же локаций. Они также ставят друг другу взаимные лайки.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись в 2026 году. Актриса и режиссер прожили вместе девять лет, из них официально они были женаты шесть лет. У пары есть общий сын — четырехлетний Иван. Артисты скрывают ребенка от публики.