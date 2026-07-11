В Британии назвали идею запретить «Машу и Медведя» помешательством

По словам политика, группа призвавших запретить мультсериал парламентариев из разных партий страдает «синдромом помешательства на России». Кертен подчеркнул, что британским детям было бы полезнее смотреть семейные развлекательные программы из РФ, чем то, что сегодня предлагают школы и телевидение в самой Великобритании.