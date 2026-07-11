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В Британии назвали идею запретить «Машу и Медведя» помешательством

Британский политик Кертен назвал абсурдным призыв запретить «Машу и Медведя»
Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Кадр из сериала «Маша и Медведь»Источник: Газета.Ру

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал абсурдной инициативу депутатов Палаты общин запретить показ мультфильма «Маша и Медведь». Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

По словам политика, группа призвавших запретить мультсериал парламентариев из разных партий страдает «синдромом помешательства на России». Кертен подчеркнул, что британским детям было бы полезнее смотреть семейные развлекательные программы из РФ, чем то, что сегодня предлагают школы и телевидение в самой Великобритании.

Политик назвал намерение запретить мультфильм только из-за его российского происхождения абсурдным следствием роста враждебности к России, которая наблюдается в большинстве политических партий Великобритании.

«Маша и Медведь» получат полнометражный фильм
«Маша и Медведь» получат полнометражный фильмИсточник: Газета.Ру

Инициатива запретить мультсериал возникла в конце прошлой недели: газета The Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов Палаты общин потребовала запретить показ «Маши и Медведя», усмотрев в нем российскую пропаганду. Поводом стала покупка Netflix прав еще на два сезона.

«Маша и Медведь» — анимационный сериал студии Animaccord, переведенный более чем на 40 языков и транслируемый ведущими медиакомпаниями почти во всех регионах мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых популярных развлекательных брендов планеты.