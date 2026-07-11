Звезда «Эмили в Париже» показала редкое фото с мужем: «Невероятный мужчина»

«Еще один год жизни моего любимого человека. С каждым годом я люблю тебя все больше, смеюсь громче и нахожу все больше поводов восхищаться тобой. Ты поддерживаешь нашу семью и делаешь так, что любое место рядом с тобой становится моим домом. Я так благодарна за все, что ты для нас делаешь, и за то, какой ты невероятный мужчина и отец. Я люблю тебя безмерно. С днем рождения, мой любимый», — написала Коллинз.