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Звезда «Эмили в Париже» показала редкое фото с мужем: «Невероятный мужчина»

Актриса Лили Коллинз опубликовала фото с мужем в честь его 43-летия
Лили Коллинз с мужем
Лили Коллинз с мужемИсточник: Газета.Ру

Звезда «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз, опубликовала фото с мужем Чарли Макдауэллом в честь его 43-летия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Коллинз показала серию архивных фото с мужем, сделанных в разных поездках и на свиданиях. Актриса трогательно поздравила его с днем рождения.

«Еще один год жизни моего любимого человека. С каждым годом я люблю тебя все больше, смеюсь громче и нахожу все больше поводов восхищаться тобой. Ты поддерживаешь нашу семью и делаешь так, что любое место рядом с тобой становится моим домом. Я так благодарна за все, что ты для нас делаешь, и за то, какой ты невероятный мужчина и отец. Я люблю тебя безмерно. С днем рождения, мой любимый», — написала Коллинз.

Лили Коллинз и Чарли МакДауэлл
Лили Коллинз и Чарли МакДауэллИсточник: Legion-Media.ru

В декабре Лили Коллинз стала гостьей премьеры пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Актриса вышла в свет в черном макси-платье с декольте до пупка, украшенном пайетками и бархатом. Артистка дополнила образ блестящими туфлями на каблуках, серьгами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и бордовой помадой, а стилист уложил волосы назад.

На днях 37-летняя Лили Коллинз появилась на показе Balenciaga в черном мини и коже.