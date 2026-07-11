Кира Найтли вышла в свет с мужем на фоне слухов о разводе

Кира Найтли и ее муж, музыкант Джеймс Райтон, вместе появились на публике. Супруги посетили один из турниров Уимблдона. Об этом пишет Vogue.
Пару засняли на трибунах во время матчей, которые сейчас проходят в Лондоне. Для выхода 41-летняя актриса выбрала белое легкое облегающее платье с юбкой-миди и воротником с воланами. Волосы звезда уложила прямыми прядями, макияж сделала легкий, нюдовый. Райтон был в сером костюме и лиловой рубашке.
Во время матча супруги держались за руки, много улыбались и общались.
Слухи о разводе пары появились в апреле 2026 года после того, как Джеймса Райтона, бывшего вокалиста группы The Klaxons, заметили без обручального кольца на улицах Лондона. Журналисты тогда обратили внимание, что мужчина ехал «с мрачным выражением лица». Сами знаменитости никак не комментировали слухи о расставании.
Кира Найтли и Джеймс Райтон начали встречаться в 2011 году, а поженились спустя два года. У супругов двое детей. Старшей дочери Эди восемь лет, младшей Делайле — четыре года.