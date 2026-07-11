Кира Найтли вышла в свет с мужем на фоне слухов о разводе

Пару засняли на трибунах во время матчей, которые сейчас проходят в Лондоне. Для выхода 41-летняя актриса выбрала белое легкое облегающее платье с юбкой-миди и воротником с воланами. Волосы звезда уложила прямыми прядями, макияж сделала легкий, нюдовый. Райтон был в сером костюме и лиловой рубашке.