Капуры — бесспорно «первая семья» Болливуда: их история в кино насчитывает уже четыре поколения и начинается с 1928-го, когда Притхвирадж Капур дебютировал в немом кино. Его сыновья Радж, Шамми и Шаши Капур стали звездами 1950–60-х, причем Радж снискал мировую известность не только как актер, но еще и режиссер, продюсер. Его студия R.K. Films выпустила такую классику Болливуда, как «Бродяга» (1951), «Господин 420» (1955) и многие другие картины. В 1971-м сразу три живых поколения клана встретились на экране в семейной драме «Река времени»: Притхвирадж, Радж и Рандхир Капур сыграли деда, отца и сына — причем их персонажи тоже носили фамилию Капур. Это был режиссерский дебют Рандхира и одна из последних работ Притхвираджа, скончавшегося в 1972-м.