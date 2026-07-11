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Болливуд — одна большая семья: самые неожиданные родственные связи звезд

Индийское кино — особенно Болливуд — давно превратилось в семейное дело. Здесь правят целые династии, а фамилии Капур, Баччан или Деол практически гарантируют успех в отрасли. Рассказываем про родственников в киноиндустрии Индии
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Дхармендра Деол, Хема Малини, Фарук Абдулла, Ахана Деол
Дхармендра Деол, Хема Малини, Фарук Абдулла, Ахана ДеолИсточник: Legion-Media.ru

Династия Капур

Капуры — бесспорно «первая семья» Болливуда: их история в кино насчитывает уже четыре поколения и начинается с 1928-го, когда Притхвирадж Капур дебютировал в немом кино. Его сыновья Радж, Шамми и Шаши Капур стали звездами 1950–60-х, причем Радж снискал мировую известность не только как актер, но еще и режиссер, продюсер. Его студия R.K. Films выпустила такую классику Болливуда, как «Бродяга» (1951), «Господин 420» (1955) и многие другие картины. В 1971-м сразу три живых поколения клана встретились на экране в семейной драме «Река времени»: Притхвирадж, Радж и Рандхир Капур сыграли деда, отца и сына — причем их персонажи тоже носили фамилию Капур. Это был режиссерский дебют Рандхира и одна из последних работ Притхвираджа, скончавшегося в 1972-м.

Карина Капур в фильме Преданность подозреваемого X
Карина Капур в фильме «Преданность подозреваемого X»

Современное, четвертое поколение династии представляют внуки Раджа Капура. Среди них особое место занимают сестры Каришма и Карина Капур. В 1996-м Каришма получила престижную премию Filmfare за лучшую женскую роль в «Радже Хиндустани». Младшая, Карина, дебютировала в 2000-м, и сегодня остается одной из самых востребованных актрис Индии. Их двоюродный брат Ранбир Капур (сын Риши Капура) также представляет это поколение и снимается в крупнейших проектах современного Болливуда. В том числе он появится в грандиозном эпосе «Рамаяна», премьера которого запланирована на конец 2026 года.

Семья Баччан

Амитабх Баччан
Амитабх БаччанИсточник: Rex / Fotodom.ru

Амитабх Баччан дебютировал в 1969-м, а к 1970-м стал суперзвездой Болливуда — чего стоит титул «звезды тысячелетия» по версии BBC. Его сын Абхишек Баччан появился на экранах в 2000-м. Более того, он снялся с отцом в нескольких совместных картинах: криминальной драме «По стопам отца» (2005), комедии «Банти и Бабли» (2005) и семейной мелодраме «Никогда не говори «Прощай» (2006). Особого внимания заслуживает «Папочка» (2009), где актеры поменялись ролями: Абхишек сыграл отца, а Амитабх — его сына-подростка с прогерией.

Амитабх удостоен высшей кинонаграды Индии — премии Дадасахеба Пхалке, а в 2023 году вновь воссоединился с сыном на экране в спортивной драме «Гхумер». Абхишек продолжает активную карьеру: в 2026-м он сыграет антагониста в блокбастере «Король» рядом с Шах Рукх Кханом.

Дети Дхармендры

Дхармендра Деол и Хема Малини
Дхармендра Деол и Хема МалиниИсточник: Legion-Media.ru

Дхармендра — один из главных символов Болливуда 1960–70-х годов — в двух браках стал отцом шестерых детей, четверо из которых связали свою жизнь с кино. От первого союза с Пракаш Каур у него родились сыновья Санни Деол и Бобби Деол. Санни прославился культовыми боевиками «Голубая река» (1990) и «Граница» (1997), а в 2023-м его «Беглецы 2» стали одним из самых кассовых фильмов за всю историю Болливуда. Бобби приобрел первую известность благодаря драме «Сезону дождей» (1995), за которую удостоился премии за лучший мужской дебют. В 2020-е он пережил настоящее возрождение карьеры: его роль антагониста в «Животном» (2023) вызвала широкий резонанс.

От второго брака с легендарной актрисой Хемой Малини у Дхармендры родились две дочери — Эша и Ахана. Из них по стопам родителей пошла только Эша: она дебютировала на экране в 2002-м и сразу завоевала премию Filmfare за лучший женский дебют. Трое мужчин из этой семьи — Дхармендра, Санни и Бобби — вместе блистали на экране в культовой спортивной драме «Родные люди» (2007). Трио планировало вновь воссоединиться на съемочной площадке в сиквеле картины, однако этим планам помешала смерть Дхармендры, который скончался 24 ноября 2025 года в возрасте 89 лет.

Братья Кхан

Салман Кхан в фильме Да здравствует победа!
Салман Кхан в фильме «Да здравствует победа!»

Три брата Кхан — сыновья легендарного сценариста Салима Хана — образуют один из самых влиятельных творческих кланов Болливуда. Старший Салман Кхан дебютировал в 1988-м и со временем превратился в мегазвезду первой величины: его блокбастеры «Бесстрашный» (2010), «Телохранитель» (2011) и «Султан» (2016) становились топами проката. Средний брат Арбаз начал актерскую карьеру в 1996-м в триллере «Трещина», после чего успешно сосредоточился на продюсировании — именно он выступает главным организатором коммерчески успешной франшизы «Бесстрашный». Младший брат Сохаил пришел в кино в 1997-м сначала как режиссер, а дебютировал как актер в 2002-м.

Их отец Салим Хан — соавтор сценариев к величайшим хитам 1970-х, включая «Зиту и Гиту» (1972), «Месть и закон» (1975). На протяжении карьеры братья активно поддерживали друг друга: Арбаз и Сохаил неоднократно выступали продюсерами и режиссерами фильмов с Салманом в главной роли, а однажды, в картине «Как я полюбил» (2005) они появлялись на экране всем трио.