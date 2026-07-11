Главным триумфатором вечера стала документальная лента «Тихие смыслы» Александры Андроновой и Антона Белоусова о слепоглухом мальчике Пете, его маме и педагоге, а также актерах Нижегородского ТЮЗа, наблюдающих за ними в рамках подготовки к спектаклю. Картина заняла третье место в зрительском голосовании, удостоилась спецприза в один миллион рублей с формулировкой «За глобальность и перспективу», а также получила главную награду смотра — в категории «Лучший фильм».