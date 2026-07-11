В Нижнем Новгороде завершился X Фестиваль нового российского кино «Горький фест». Торжественная церемония закрытия состоялась в местном академическом Театре драмы имени М. Горького.
Звезды на красной дорожке
По традиции на красной дорожке мероприятия президент и генеральный продюсер фестиваля Михаил Пореченков и Оксана Михеева встречали звездных гостей и участников смотра, в числе которых в 2026 году оказались Анна Уколова, Дарья Мельникова, Ника Здорик, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Ольга Сутулова, Стася Толстая, Алексей Розин, Кузьма Сапрыкин, Александра Киселева, Владимир Канухин, Маргарита Аброськина и Олег Гаас и многие другие.
Выбор зрителей и фильм-триумфатор фестиваля
Ведущими церемония закрытия стали актриса Елена Николаева и актер и композитор Павел Акимкин.
Главным триумфатором вечера стала документальная лента «Тихие смыслы» Александры Андроновой и Антона Белоусова о слепоглухом мальчике Пете, его маме и педагоге, а также актерах Нижегородского ТЮЗа, наблюдающих за ними в рамках подготовки к спектаклю. Картина заняла третье место в зрительском голосовании, удостоилась спецприза в один миллион рублей с формулировкой «За глобальность и перспективу», а также получила главную награду смотра — в категории «Лучший фильм».
Второе место в зрительском онлайн-голосовании, проходившем после каждого конкурсного показа, заняло семейное драмеди Григория Сазанова «Блог», а первое место и «Приз зрительских симпатий» достался драме Софьи Чигировой «Мон» о девушке-музыканте, которая возвращается в родную деревню, чтобы помочь бабушке с прогрессирующей болезнью Альцгеймера.
Основные призы
Лучшее визуальное решение по мнению жюри оказалось у короткометражной ленты «Братья» Станислава Тихонравова и Анны Далингер – о драматичном эпизоде в жизни аутичного подростка и его младшего брата в летнем лагере.
Приз в номинации «Лучшая драматургия» достался короткометражной драме Виталия Суслина «Снежинка и снеговик» о болезненных отношениях девочки и ее хрупкого друга.
Награда за лучшую режиссуру досталась Алексею Федорченко за ироничный полнометражный док «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде», составленном из воспоминаний участников советских студенческих стройотрядов Уральского политехнического института. Режиссер не смог приехать на церемонию, но записал видеообращение.
Приз за лучшую актерскую работу, который с 2026 года будет носить имя Евгения Евстигнеева, достался дуэту Александра Гридина и Марии Лукьяновой из короткометражной мелодрамы Андрея Ионкина «Что ты здесь видишь».
Диплом об особом упоминании жюри с формулировкой «За смелость петь пловцам» был вручен Даниилу Меркулову и Мике Липману — создателям ироничной драмы о путешествии трех друзей к морю «Лето будет общим».
Юбилейный X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» проходил в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. Кино Mail выступал основным информационным партнером смотра.