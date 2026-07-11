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Оксана Михеева, Ника Здорик, Михаил Пореченков, фото: Евгений Смирнов

Уколова, Мельникова, Здорик: звезды на закрытии кинофестиваля «Горький фест»

Кто из звезд и в каких нарядах посетил церемонию награждения и какие фильмы получил призы Х юбилейного смотра нового российского кино — смотрите и читайте в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Кузьма Сапрыкин, Алена Долголенко, Оксана Михеева, Ника Здорик, Ольга Сутулова, фото: Евгений Смирнов
Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Кузьма Сапрыкин, Алена Долголенко, Оксана Михеева, Ника Здорик, Ольга Сутулова, фото: Евгений Смирнов

В Нижнем Новгороде завершился X Фестиваль нового российского кино «Горький фест». Торжественная церемония закрытия состоялась в местном академическом Театре драмы имени М. Горького.

Звезды на красной дорожке

По традиции на красной дорожке мероприятия президент и генеральный продюсер фестиваля Михаил Пореченков и Оксана Михеева встречали звездных гостей и участников смотра, в числе которых в 2026 году оказались Анна Уколова, Дарья Мельникова, Ника Здорик, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Ольга Сутулова, Стася Толстая, Алексей Розин, Кузьма Сапрыкин, Александра Киселева, Владимир Канухин, Маргарита Аброськина и Олег Гаас и многие другие.

Оксана Михеева, Анна Уколова, Михаил Пореченков, фото: Евгений Смирнов
Оксана Михеева, Анна Уколова, Михаил Пореченков, фото: Евгений Смирнов
Ника Здорик, фото: Максим Кашин
Ника Здорик, фото: Максим Кашин
Святослав Рогожан и Мила Ершова, фото: Максим Кашин
Святослав Рогожан и Мила Ершова, фото: Максим Кашин
Дарья Мельникова, фото: Иван Пономаренко
Дарья Мельникова, фото: Иван Пономаренко
Ольга Сутулова, фото: Лиза Мелина
Ольга Сутулова, фото: Лиза Мелина
Стася Толстая, фото: Иван Пономаренко
Стася Толстая, фото: Иван Пономаренко
Маргарита Аброськина и Олег Гаас с сыном, фото: Иван Пономаренко
Маргарита Аброськина и Олег Гаас с сыном, фото: Иван Пономаренко

Выбор зрителей и фильм-триумфатор фестиваля

Ведущими церемония закрытия стали актриса Елена Николаева и актер и композитор Павел Акимкин.

Павел Акимкин и Елена Николаева, фото: Евгений Смирнов
Павел Акимкин и Елена Николаева, фото: Евгений Смирнов

Главным триумфатором вечера стала документальная лента «Тихие смыслы» Александры Андроновой и Антона Белоусова о слепоглухом мальчике Пете, его маме и педагоге, а также актерах Нижегородского ТЮЗа, наблюдающих за ними в рамках подготовки к спектаклю. Картина заняла третье место в зрительском голосовании, удостоилась спецприза в один миллион рублей с формулировкой «За глобальность и перспективу», а также получила главную награду смотра — в категории «Лучший фильм».

Жюри фестиваля и режиссеры фильма «Тихие смыслы» Александра Андронова и Антон Белоусов, фото: Иван Пономаренко
Жюри фестиваля и режиссеры фильма «Тихие смыслы» Александра Андронова и Антон Белоусов, фото: Иван Пономаренко

Второе место в зрительском онлайн-голосовании, проходившем после каждого конкурсного показа, заняло семейное драмеди Григория Сазанова «Блог», а первое место и «Приз зрительских симпатий» достался драме Софьи Чигировой «Мон» о девушке-музыканте, которая возвращается в родную деревню, чтобы помочь бабушке с прогрессирующей болезнью Альцгеймера.

Основные призы

Режиссер фильма «Ось» Кирилл Верхозин и член жюри Антон Силаев, фото: Максим Кашин
Режиссер фильма «Ось» Кирилл Верхозин и член жюри Антон Силаев, фото: Максим Кашин

Награда в категории «Лучшее музыкальное решение» досталась короткометражному фильму «Ось» режиссера Кирилла Верхозина, в 2025 году забравшего на «Горьком фесте» главный приз за док «Колхандра».

Лучшее визуальное решение по мнению жюри оказалось у короткометражной ленты «Братья» Станислава Тихонравова и Анны Далингер – о драматичном эпизоде в жизни аутичного подростка и его младшего брата в летнем лагере.

Приз в номинации «Лучшая драматургия» достался короткометражной драме Виталия Суслина «Снежинка и снеговик» о болезненных отношениях девочки и ее хрупкого друга.

Член жюри Сабина Еремеева, актриса и режиссер фильма «Снежинка и снеговик» Эрика Орлова и Виталий Суслин, фото: Иван Пономаренко
Член жюри Сабина Еремеева, актриса и режиссер фильма «Снежинка и снеговик» Эрика Орлова и Виталий Суслин, фото: Иван Пономаренко

Награда за лучшую режиссуру досталась Алексею Федорченко за ироничный полнометражный док «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде», составленном из воспоминаний участников советских студенческих стройотрядов Уральского политехнического института. Режиссер не смог приехать на церемонию, но записал видеообращение.

Приз за лучшую актерскую работу, который с 2026 года будет носить имя Евгения Евстигнеева, достался дуэту Александра Гридина и Марии Лукьяновой из короткометражной мелодрамы Андрея Ионкина «Что ты здесь видишь».

Актер фильма «Что ты здесь видишь» Александр Гридин, фото: Евгений Смирнов
Актер фильма «Что ты здесь видишь» Александр Гридин, фото: Евгений Смирнов

Диплом об особом упоминании жюри с формулировкой «За смелость петь пловцам» был вручен Даниилу Меркулову и Мике Липману — создателям ироничной драмы о путешествии трех друзей к морю «Лето будет общим».

Юбилейный X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» проходил в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. Кино Mail выступал основным информационным партнером смотра.