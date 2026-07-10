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Петр Дранга тепло высказался о браке с Агатой Муцениеце

Артист подчеркнул, что семья для него важнее всего
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Агата Муцениеце и Петр Дранга
Агата Муцениеце и Петр Дранга

Петр Дранга откровенно высказался о своем браке с Агатой Муцениеце. Для 42-летнего музыканта эти отношения стали первым официальным союзом.

Своими мыслями артист поделился после концерта, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Дранга подчеркнул, что всегда ставил семейные ценности на первое место.

Петр Дранга с Агатой Муцениеце и ее детьми
Петр Дранга с Агатой Муцениеце и ее детьми

«Давным-давно у меня сложилось понимание, что семья — это основа всему. Выбор партнера и доверие к нему — это стратегически важное и необходимое в жизни решение», — приводит его слова StarHit.

В завершение музыкант пожелал каждому испытать радость от семейной жизни.

Петр Дранга и Агата Муцениеце сыграли свадьбу в августе 2025 года. К моменту бракосочетания актриса уже ждала ребенка. В декабре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Верой. 

Ранее Агата Муцениеце показала фото со своей семьей в Латвии.