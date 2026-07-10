Петр Дранга откровенно высказался о своем браке с Агатой Муцениеце. Для 42-летнего музыканта эти отношения стали первым официальным союзом.
Своими мыслями артист поделился после концерта, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Дранга подчеркнул, что всегда ставил семейные ценности на первое место.
«Давным-давно у меня сложилось понимание, что семья — это основа всему. Выбор партнера и доверие к нему — это стратегически важное и необходимое в жизни решение», — приводит его слова StarHit.
В завершение музыкант пожелал каждому испытать радость от семейной жизни.
Петр Дранга и Агата Муцениеце сыграли свадьбу в августе 2025 года. К моменту бракосочетания актриса уже ждала ребенка. В декабре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Верой.
Ранее Агата Муцениеце показала фото со своей семьей в Латвии.