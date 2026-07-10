Фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном получил негативные оценки на старте проката

Бюджет игрового ремейка «Моаны» оценивается в 250 млн долларов, тогда как бюджет мультфильма не превышал 170 млн долларов. При этом оригинальная «Моана» собрала в мировом прокате 643 млн долларов. Фильму, чтобы покрыть затраты на производство и маркетинг, потребуется заработать не менее 500 млн долларов. Первые цифры сборов фильма станут известны через несколько дней.