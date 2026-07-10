Фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном получил негативные оценки на старте проката

10 июля 2026 года состоялся релиз фильма «Моана», снятого по одноименному мультфильму. Дуэйн Джонсон, озвучивший Мауи в мультфильме, вернулся к роли в игровом ремейке.
На американском сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил 36% «свежести». Первые зрители назвали картину «бездумной и вторичной», а также отметили, что она кадр в кадр повторяет оригинал, не привнося чего-то нового. Некоторые критики назвали «Моану» «лишь попыткой» заработать денег в прокате.
Бюджет игрового ремейка «Моаны» оценивается в 250 млн долларов, тогда как бюджет мультфильма не превышал 170 млн долларов. При этом оригинальная «Моана» собрала в мировом прокате 643 млн долларов. Фильму, чтобы покрыть затраты на производство и маркетинг, потребуется заработать не менее 500 млн долларов. Первые цифры сборов фильма станут известны через несколько дней.