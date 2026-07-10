В сети появились новые кадры с 60-летней Мариной Зудиной. Звезда принимала участие в фотосессии, а ее визажист поделилась совместными селфи.
Во время съемки Зудина также встретилась с Игорем Верником, его сыном Григорием и братом Вадимом. На фото видно, что актриса выбрала для фотосессии длинное черное платье и кожаную куртку необычного кроя.
В сети часто обсуждают изменившуюся за последние годы внешность Зудиной. Некоторые пользователи предполагают, что она могла сделать пластическую операцию.
Марина Зудина — актриса и вдова Олега Табакова. Они познакомились во время ее учебы в ГИТИСе, где Табаков был преподавателем, а в 1995 году поженились. В браке родились двое детей. Их сын Павел Табаков пошел по стопам родителей и построил карьеру в кино.
Ранее Зудина трогательно поздравила дочь от Табакова с 20-летием.