Марина Зудина — актриса и вдова Олега Табакова. Они познакомились во время ее учебы в ГИТИСе, где Табаков был преподавателем, а в 1995 году поженились. В браке родились двое детей. Их сын Павел Табаков пошел по стопам родителей и построил карьеру в кино.