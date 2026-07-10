Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры с 60-летней Мариной Зудиной, которую подозревают в пластике

Актриса приняла участие в новой фотосессии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Марина Зудина
Марина Зудина

В сети появились новые кадры с 60-летней Мариной Зудиной. Звезда принимала участие в фотосессии, а ее визажист поделилась совместными селфи. 

Марина Зудина со своим визажистом / фото: соцсети
Марина Зудина со своим визажистом / фото: соцсети

Во время съемки Зудина также встретилась с Игорем Верником, его сыном Григорием и братом Вадимом. На фото видно, что актриса выбрала для фотосессии длинное черное платье и кожаную куртку необычного кроя. 

Игорь, Григорий и Вадим Верники с Мариной Зудиной / фото: соцсети
Игорь, Григорий и Вадим Верники с Мариной Зудиной / фото: соцсети

В сети часто обсуждают изменившуюся за последние годы внешность Зудиной. Некоторые пользователи предполагают, что она могла сделать пластическую операцию.

Марина Зудина — актриса и вдова Олега Табакова. Они познакомились во время ее учебы в ГИТИСе, где Табаков был преподавателем, а в 1995 году поженились. В браке родились двое детей. Их сын Павел Табаков пошел по стопам родителей и построил карьеру в кино. 

Ранее Зудина трогательно поздравила дочь от Табакова с 20-летием.